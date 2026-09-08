39세 김옥빈, 깜짝 임신 근황… 결혼 10개월만 “말띠 아이”

세줄 요약 결혼 10개월 만에 임신 소식 직접 공개

태명 울루, 말띠 아이 예정이라 밝혀

동료·팬 축하 이어지며 관심 집중

이미지 확대 배우 김옥빈이 임신 소식을 전했다. 김옥빈 인스타그램 캡처

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배우 김옥빈(39)이 임신 소식을 직접 전했다.김옥빈은 지난 7일 자신의 인스타그램에 “오랫동안 소식이 없었다. 사실은 엄마가 될 준비를 하고 있다”고 근황을 전했다.이어 “태명은 울루(ulu)고, 말띠 아이가 될 예정”이라며 “힘들기도 하지만 행복하고 소중하게 잘 지키고 있다. 모든 게 처음이라 새롭고 신기한 요즘”이라고 말했다.김옥빈은 또 “남은 시간도 울루와 건강하게 잘 보내기를 기도하고 있다. 무사히 만나게 되는 날, 또 소식 전하겠다”며 “다들 건강하고 행복하게 잘 지내고 계시라”고 덧붙였다.함께 공개한 사진에는 김옥빈이 노을이 예쁘게 질 무렵 한강 너머로 서울 여의도가 보이는 곳에서 한 손을 배 위에 올린 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다.김옥빈은 출산 예정일 등 구체적인 내용은 밝히지 않았으나, 말띠 아이가 될 예정이라고 밝힌 만큼 올해 출산할 것으로 보인다.이 게시물에는 류수영, 신세경, 김선아, 오나라 등 동료 연예인과 팬들의 축하 메시지도 잇따랐다.김옥빈은 지난해 11월 비연예인 남성과 결혼했다. 당시 김옥빈은 신랑에 대해 “곁에 있으면 늘 웃게 되는, 다정하고 자상한 사람”이라고 소개한 바 있다.온라인뉴스부