“결혼한 前 애인 이혼 기다렸다”…‘64세’ 김장훈의 고백

이미지 확대 김장훈. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 김장훈이 전 연인에 대해 언급했다.최근 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에서는 황치열이 스페셜 DJ를 맡은 가운데 코미디언 강재준과 김장훈이 ‘중간만 가자’ 코너의 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.김장훈은 김태균으로부터 “기사에서 보니 연애가 20년 전, 스킨십은 15년 전이라고 하던데 사실이냐”는 질문을 받은 후 “기억이 안 난다”고 답했다.그는 앞으로의 연애에 대한 질문에 “순리대로 하면 하는 거고, 안 하면 안 하는 건데 안 하게 될 확률이 더 높은 것 같다”며 “고통도 총량이 있듯 사랑도 총량이 있는 것 같은데 전 많이 한 것 같다”고 솔직하게 밝혔다.김태균의 집요한 질문에 전 연인의 이름을 발설할 뻔한 김장훈은 당황한 듯 “(전 연인들이) 이제는 애를 낳고 잘 살고 있다”면서 “저는 전 연인들의 행보를 다 알고 있다”고 했다.이어 전 연인의 남동생과 만나 술을 마시는 사이라고 밝히며 “‘누나가 이혼할 기미는 없냐’고 물으니 ‘잘 산다’고 하더라”라고 말해 주변을 당황케 했다.김장훈은 “그 사람(결혼한 전 연인)을 기다리느라 결혼을 안 하는 마음일 때도 있다”고 덧붙여 놀라움을 자아냈다.1963년생으로 올해 64세인 김장훈은 현재 미혼이다. 그는 1991년 정규 1집을 발표하며 가요계에 데뷔한 후 수많은 히트곡을 선보이며 왕성한 활동을 펼치고 있다.온라인뉴스