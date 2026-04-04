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충주맨 김선태 “여수서 ‘택시요금 바가지’ 당해” 폭로

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수정 2026-04-04 07:32
입력 2026-04-04 07:32
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유튜브 채널 ‘김선태’
유튜브 채널 ‘김선태’


충주맨 김선태가 ‘여수맨’이 됐다.

3일 김선태는 자신의 유튜브 채널에서 여수를 홍보했다.

김선태는 “여수에 몇 번 와봤다. 택시 바가지도 몇 번 당했다”고 농담했다. 이어 전남도청 주무관을 만나 여수 탐방을 했다.

김선태는 여수세계섬박람회 홍보담당자에게 홍보 비결에 관한 질문을 받자 “일단 마스코트 다섬이가 썩 매력이 없다. 팬이라고 해봤자 몇 명 있을 거다”고 했다.

홍보담당자가 “지난해 캐릭터 대상에서 상을 받았다”고 하자 김선태는 “근거 없는 주관사에서 받은 거 아니냐. 원래 다 서울 호텔 빌려서 하는 거다”고 말했다.

박람회 홍보 트럭을 본 김선태는 “저도 홍보실 출신이라 잘 아는데 이런 홍보 트럭 협조 받을 때 차량과에서 좋은 차를 안 주더라. 혹시 안에 TV도 있는 거냐. 진짜 최악이다”고 했다.

또 “여기서 홍보하자고 한 사람 누구냐. 혹시 감이 없는 거냐”고 해 웃음을 자아냈다.

김선태는 지난달 개인 유튜브 채널을 열었다. 구독자 수는 160만명이다.



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유튜브 채널 ‘김선태’
유튜브 채널 ‘김선태’


온라인뉴스부
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