이하이♥도끼 열애설 터졌다…슬리피 “결혼가자” 댓글·딘딘은 ‘좋아요’

이미지 확대 래퍼 도끼(36)와 가수 이하이(30)의 열애설이 불거진 가운데, 동료 연예인들이 공개 응원에 나섰다. 인스타그램

이미지 확대 래퍼 도끼(36)와 가수 이하이(30)의 열애설이 불거진 가운데, 동료 연예인들이 공개 응원에 나섰다. 인스타그램

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래퍼 도끼(36)와 가수 이하이(30)의 열애설이 불거진 가운데, 동료 연예인들이 공개 응원에 나섰다.28일 웹 매거진 에이치아이피는 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 도끼와 이하이가 열애 중이라고 보도했다.이 매체에 따르면 두 사람은 공동 설립한 레이블 ‘808 HI RECORDINGS’의 첫 싱글 ‘You ＆ Me’ 발매와 함께 관계를 공식화했다.이날 오후 6시 발매 예정인 ‘You ＆ Me’는 느리고 농도 짙은 R＆B와 힙합 사운드를 기반으로 한 트랙이다. 이 곡에는 두 사람의 관계와 그간의 서사가 직선적인 가사로 담겨 있는 것으로 알려졌다.이후 디스패치는 도끼와 이하이가 2022년부터 5년째 열애 중이라고 주장했다.2016년 MBC 예능프로그램 ‘무한도전’을 통해 인연을 맺은 뒤, 꾸준히 음악 작업을 함께하다가 2022년 말부터 교제를 시작했다는 것이다.두 사람의 열애는 힙합 분야에서 공공연한 사실이라고도 전했다.평소 절친으로 알려진 래퍼 슬리피는 도끼와 이하이의 열애설 게시글에 “결혼가즈아”라고 댓글을 달았고, 래퍼 딘딘 역시 ‘좋아요’를 누르며 두 사람을 응원했다.도끼는 2005년 데뷔한 유명 래퍼다. 엠넷 힙합서바이벌 ‘쇼미더머니’ 등에 출연해 래퍼와 프로듀서로 이름을 알렸다.이하이는 2011년 SBS 오디션 프로그램 ‘K팝스타’에서 준우승해 이름을 알렸으며, 2012년 10월 솔로 가수로 데뷔해 ‘1,2,3,4’, ‘It’s Over’, ‘한숨’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.하승연 기자