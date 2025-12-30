[포토] ‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들

1 / 7 이미지 확대 가수 츠키가 29일 오후 서울 마포구 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2025.12.29

‘국민 MC’ 유재석이 올해 9번째 MBC 연예대상을 수상하며 통산 21번째 대상의 영예를 안았다.유재석은 29일 서울 마포구 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 연예대상’에서 대상 수상자로 호명됐다.이로써 그는 지상파 3사 연예대상과 백상예술대상을 포함해 총 21개의 대상을 받게 됐다.유재석은 “제가 첫 대상을 받은 게 2005년인데, 21번째를 2025년에 받았다”며 “미래는 그 누구도 모르기에, 될 수 있을지 모르겠지만 30개까지 (받을 수 있도록) 끝까지 노력해보겠다”고 수상 소감을 밝혔다.이어 방송인 하하, 주우재 등 ‘놀면 뭐하니?’에 함께 출연하고 있는 동료들과 스태프에게도 감사를 전했다.특히 “올해까지 함께 하다가 아쉽게 하차한 박진주, 이미주, 이이경에게도 고생했고, 고맙다는 말을 전한다”며 최근 하차 과정에서 논란이 불거진 배우 이이경을 언급해 눈길을 끌었다.앞서 이이경은 지난달 사생활 의혹으로 ‘놀면 뭐하니?’에서 하차한 뒤, “제작진이 하차를 먼저 권유했다”고 폭로한 바 있다.지난 6일 대만에서 열린 타 시상식에선 이이경이 유재석의 이름을 언급하지 않으면서, 유재석과 불화설이 불거지는 해프닝이 벌어지기도 했다.이 사건 외에도 올해 MBC 예능계에는 악재가 많았다.MBC 대표 예능 ‘나 혼자 산다’의 고정 패널이었던 개그우먼 박나래와 샤이니 키가 이른바 ‘주사이모’ 논란 등으로 방송 활동을 전면 중단했기 때문이다.이날 연예대상 역시 당초 전현무·장도연·키가 3MC로 나설 예정이었으나 키의 하차로 전현무와 장도연이 2인 체제로 시상식을 진행했다.이에 대해 전현무는 대상 후보 격인 올해의 예능인상을 수상한 뒤 “이렇게 마음 무겁게, 송구스러운 마음으로 (시상식에) 참석한 건 처음인 것 같다”며 입을 열었다.그는 “매년 ‘나 혼자 산다’를 한국인이 가장 사랑하는 예능 프로그램으로 꼽아주신 시청자들의 성원과 응원이 있었는데, 저를 포함해 기대에 못 미치는 모습을 보여드린 것 같아서 이 상이 마냥 기쁘게만 느껴지진 않는 것 같다”며 “이 자리를 빌어 송구하다는 말씀드린다. 죄송합니다”라고 말한 뒤 고개를 숙였다.이어 “힘든 상황에 고생하고 있는 제작진도 정말 사랑하고 미안하다”며 “2026년 ‘나 혼자 산다’는 ‘새롭게 하기’ 프로젝트를 시작한다. 달라진 모습을 보여드리도록 하겠다”고 덧붙였다.기안84 역시 같은 상을 받으며 “이번에는 말을 되게 조심스럽게 하게 된다”며 “‘나 혼자 산다’의 작가님과 PD님들이 고생이 많은데, 살다 보면 또 좋은 날이 오지 않을까 싶다”고 위로를 전했다.올해에는 전현무와 기안84 외에도 장도연, 유재석, 김연경 등 5명이 대상 후보에 오르며 ‘올해의 예능인 상’을 받았다.올해는 KBS에 이어 MBC도 지난 9월 세상을 떠난 개그맨 고(故) 전유성에게 공로상을 수여했다.고인 대신 공로상을 수상한 코미디언 김신영은 “(전유성) 교수님과 사제지간으로 만난 지 23년이 됐다”며 “오는 1월 28일이 교수님의 생신이다. 그날 지리산에 가서 이 공로상을 바치도록 하겠다”고 했다.시청자의 투표로 수상자를 선정한 올해의 예능 프로그램상은 ‘신인감독 김연경’에, 베스트 커플상도 같은 프로그램의 김연경 감독과 인쿠시 선수에게 돌아갔다.이를 포함해 ‘신인감독 김연경’은 총 6관왕을 차지하며 올해 MBC 연예대상을 휩쓸었다.김연경은 “배구가 그렇게 관심을 많이 받는 종목은 아니었는데, 배구로 이렇게 많은 사랑을 받을 수 있어 너무 감사하다”고 소감을 전했고, 메인 연출 권락희 PD는 “정말 언더독의 기적”이라고 말했다.다음은 주요 수상자 명단.▲ 대상 유재석 ▲ 올해의 예능인상 전현무·기안84·장도연·유재석·김연경 ▲ 올해의 예능프로그램상 신인감독 김연경 ▲ 최우수상(남자) 유세윤 ▲ 최우수상(여자) 김숙 ▲ 최우수상(라디오) 테이 ▲ 특별상 복면가왕 ▲ 우수상(남자) 구성환·덱스 ▲ 우수상(여자) 신봉선 ▲ 우수상(라디오) 김일중·이상순 ▲ 프로듀서 MC상 붐 ▲ 프로듀서 특별상 이윤석 ▲ 베스트커플상 김연경·인쿠시 ▲ 공로상 故 전유성 ▲ 멀티플레이어상 샤이니 민호 ▲ 베스트팀워크상 ‘신인감독 김연경’의 원더독스 ▲ 인기상(남자) 박지현 ▲ 인기상(여자) 쯔양 ▲ 베스트엔터테이너상(남자) 이시언 ▲ 베스트엔터테이너상(여자) 옥자연 ▲ 핫이슈상 부승관 ▲ 특별상(라디오) 권순표·스토리피크 ▲ 특별상(시사·교양) 김호영·김아영·故 김동완 PD ▲ MC상(시사·교양) 서인 ▲ 올해의 작가상(예능) ‘놀면 뭐하니?’의 노민선 ▲ 올해의 작가상(라디오) ‘여성시대 양희은, 김일중입니다’의 인수진 ▲ 올해의 작가상(시사·교양) ‘손석희의 질문들2·3’의 이소영·이소정·박고은 ▲ 신인상(남자) 최홍만 ▲ 신인상(여자) 김연경 ▲ 신인상(라디오) 더보이즈 에릭온라인뉴스부