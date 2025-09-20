대한매일상회 바로가기
[포토] ‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보

수정 2025-09-20 13:14
입력 2025-09-20 13:14
1/ 8


‘모델계의 카리나’로 유명한 이예닮이 환상의 자태로 남심을 저격했다.

모델 겸 인플루언서 활동하고 있는 이예닮은 최근 자신의 SNS에 일본 오키나와에서 진행한 화보촬영을 게시하며 자태를 뽐냈다.

핑크빛 비키니와 카리나를 닮은 청순하고 섹시한 모습은 여름의 뜨거운 석양과 하나가 되며 매력을 배가했다.

이예닮은 170cm의 큰 키와 화려한 S라인의 소유자다.

특히 세계적인 걸그룹 에스파의 멤버인 카리나와 용모가 흡사해 팬들에게 ‘모델계의 카리나’라고 불리며 인기와 사랑을 한몸에 받고 있다.

지난 2021년에는 ‘스마일 퀸 코리아 선발대회 2021’에서 ‘미(美)’로 입상하며 미모와 사랑스러움을 인정받기도 했다.



10만 명에 가까운 팔로워를 자랑하는 이예닮은 개인의 화보를 필두로 여행, 요리, 패션 등의 소재로 팬들과 소통하고 있다.

온라인뉴스팀
