윤후, 父 윤민수 이혼에 “이제 혼자 알아서 해야지”
수정 2025-09-08 13:58
입력 2025-09-08 13:58
가수 윤민수의 아들 윤후가 부모의 이혼에 대한 심경을 솔직히 밝혔다.
지난 7일 방송된 SBS ‘미운우리새끼’에는 이혼한 전처와 한집에 살고 있는 윤민수와 그의 아들 윤후의 하루가 담겼다.
현실적인 문제로 전처와 이혼한 후에도 한 집에서 각방을 쓰며 동거 중인 윤민수의 집에 아들 윤후가 등장했다.
윤민수는 아들에게 “네가 다시 한국에 올 땐 어떻게 될지 모른다”고 말했다.
그러면서 “아빠, 엄마가 그때쯤은 따로 살 수도 있다. 지금처럼 같이 못 있는다. 네가 엄마와 있을지 아빠랑 있을지 모른다”고 했다.
윤민수와 그의 아내는 지난해 갈라섰지만 집이 팔리지 않아 현재 같은 집에서 따로 생활 중이다.
윤후는 “아빠랑 이런 얘기를 처음 해서 당황스럽다”라고 반응했다.
윤민수가 “나중에 엄마, 아빠가 같이 안 지내는 모습을 보면 어떨 거 같냐”라고 묻자 윤후는 “생각보다 (괜찮다). 이제 혼자 알아서 해야 한다. 학교 잘 다니고”라고 답했다.
그러면서 “노는 건 아빠랑 놀 거 같다. 그런데 지내는 건 엄마 집에서”라고 했다.
윤민수는 “아빠 집이 생기면 네 방도 만들어 둘 거다. 친구들 놀러 와도 같이 먹을 수 있게 바 분위기로 만들어줄까?”라며 너스레를 떨었다.
윤후는 “좋다. 그렇게 해주면 감사하죠”라고 말했다.
한편 윤민수는 2006년 김민지 씨와 결혼했다.
두 사람은 같은 해 11월 아들 윤후를 낳았다. 하지만 결혼 18년 만인 지난해 이혼 사실을 알렸다.
윤민수는 아들 윤후와 함께 MBC TV 가족 예능물 ‘일밤·아빠! 어디가?’에 출연해 주목받았다.
윤후는 이 프로그램으로 인기를 얻어 다수의 광고에도 나왔다.
