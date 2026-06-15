[씨줄날줄] 르네상스와 K컬처

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2026-06-15 27면

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이탈리아의 문화 수도 피렌체의 역사에서 메디치 가문이 남긴 족적은 절대적이다. 은행업으로 부를 쌓은 이 집안은 15세기부터 피렌체 정치·문화 질서의 중심에 있었다.무엇보다 돈을 쓰는 안목이 달랐다. 그들이 후원한 예술과 학문은 르네상스를 이끌었고 아직도 피렌체를 풍요롭게 채우고 있다.우피치 미술관도 그런 역사의 산물이다. 우피치(Uffizi)는 본래 ‘관청들’이라는 뜻이다. 메디치 가문이 피렌체 행정기관들을 한데 모으려고 세운 건물이 훗날 세계적 미술관이 됐다. 이곳에 조토의 ‘오니산티 마돈나’, 보티첼리의 ‘비너스의 탄생’, 레오나르도 다빈치의 ‘수태고지’가 걸려 있다.수백 년 전 피렌체가 후원으로 예술의 중흥기를 열었다면, 지금 대한민국은 창의적인 문화의 힘으로 세계를 끌어당기고 있다. 방탄소년단(BTS)과 한국 영화, 드라마로 촉발된 지구촌의 관심은 이제 우리의 전통문화와 역사 콘텐츠로 번지는 중이다.지난해 국립중앙박물관은 관람객 650만명을 돌파하며 프랑스 루브르, 바티칸 박물관에 이어 연간 관람객 수 기준 세계 3위를 기록했다. 달라진 K컬처의 위상을 보여 준 상징적인 장면이다.이재명 대통령의 이탈리아 국빈 방문을 계기로 국립중앙박물관과 우피치 미술관이 손을 맞잡았다. 양국은 조토와 보티첼리, 다빈치의 명작을 한국에 소개하는 전시 등 구체적인 협력 방안을 논의해 나갈 방침이다. 24년째 이어 온 피렌체 한국영화제에 이어 이번에 체결한 ‘한·이탈리아 영화 공동제작 협정’ 역시 두 나라의 문화적 거리를 한층 더 좁혀 줄 것으로 보인다.르네상스가 메디치가의 장기적인 후견으로 꽃피었듯 K컬처 역시 찬란한 문화유산으로 남을 수 있도록 지속적 뒷받침이 필요한 시점이다. 두 나라 박물관의 만남이 일회성 이벤트에 그치지 않고, 두터운 문화적 자산을 쌓아 가는 출발점이 되기를 기대한다.박상숙 논설위원