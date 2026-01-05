[씨줄날줄] “한중의 공동 투쟁”

이미지 확대

루이스 프로이스(1532~1597)는 일본에서 30년 넘게 활동한 포르투갈의 예수회 선교사다. 그는 지배층과 폭넓게 교류했는데 오다 노부나가와 도요토미 히데요시를 가까이서 관찰하기도 했다. 그의 ‘일본사’는 포교활동 보고서 ‘일본연보’를 바탕으로 했는데 당대 일본의 정치 상황을 비교적 객관적으로 보여 준다.프로이스는 ‘일본사’의 많은 분량을 임진왜란에 할애했다. 도요토미는 ‘중국 정복’을 위한 포고령을 내렸는데 많은 병력을 태우고 넓은 바다를 건널 수 있는 배는 적었다. 뱃길을 최대한 줄여 명나라를 침략하는 전략이 필요했다. 그렇게 가까운 조선을 먼저 예속시킨 뒤 명을 공략하는 방안이 나왔다는 것이다.조명 연합군의 임진왜란 승전에 재조지은(再造之恩)이라며 명나라의 도움으로 우리가 나라를 다시 세웠다는 식의 역사관도 없지는 않았다. 중국도 일본의 침략에 조선을 도운 전쟁(항왜원조전쟁·抗倭援朝戰爭)이라며 비슷한 인식을 내비친다. 하지만 프로이스의 서술을 보면 실상은 조선이 당대 세계 최강 전투력의 왜군을 막아서 명나라를 구원한 전쟁이다. 우리는 “명을 치려 하니 길을 빌려달라”는 왜의 요구를 조선이 일축한 것을 잘 알고 있다.이재명 대통령이 중국 국빈 방문에 앞서 중앙TV(CCTV)와 가진 인터뷰 내용이 인상적이다. 이 대통령은 “자국의 이익을 위해 타국을 침략하거나 타국 인민을 학살하는 일은 다시는 벌어지지 않아야 한다”고 일본의 침략전쟁을 비판했다. 그러면서 “한중이 침략에 공동 투쟁한 역사적 경험이 매우 중요하다”고 강조했다.공동 투쟁의 대표적 사례가 임진왜란임은 말할 것도 없다. ‘공동 투쟁’에는 ‘대등한 관계’라는 전제가 있는 만큼 바람직한 역사관이다. 이 대통령은 오늘 베이징에서 시진핑 국가주석과 정상회담을 마치면 상하이 임시정부 청사도 찾을 것이라고 한다. 두 나라가 역사에서 찾은 공감의 기억을 되살려 ‘서로 도움이 되는 국가’로 다시 돌아가기 바란다.서동철 논설위원