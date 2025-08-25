[사설] 李·이시바 회담 성과, 한미 정상회담에서 결실 맺어야

이미지 확대 (왼쪽부터) 도널드 트럼프 미국 대통령, 이재명 대통령, 이시바 시게루 일본 총리.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 그제 도쿄 정상회담에서 17년 만에 공동 문건을 발표하며 양국 관계 회복의 전기를 열었다. 두 정상은 역사 인식의 계승을 재확인하고, 한반도 비핵화와 한미일 안보 공조, 셔틀외교 재개를 명시했다. 공급망·수소·인공지능(AI) 등 미래 산업 협력, 사회문제 공동 대응, 워킹홀리데이 확대를 통한 청년 교류 활성화에도 합의했다.이번 회담은 과거사는 과거사대로, 미래 협력은 미래 협력대로 추진하는 사실상의 ‘투트랙 외교’를 분명히 한 점에서 의미가 크다. 두 정상은 지정학적 위기와 글로벌 공급망 재편 속에서 안보·경제·사회 협력의 틀을 정부 간 협의체로 제도화하는 데 주력했다. 산업 공동 프로젝트를 통해 미래를 향한 협력의 문도 열었다. 이는 한미일 공조의 토대를 다지면서 다가올 한미 정상회담에도 유리한 기반을 마련했다는 평가다. 다만 외교 합의의 성패는 실행에 달려 있다. 2008년 이명박 대통령과 후쿠다 야스오 총리의 공동 문건도 위안부·독도 갈등과 강제징용 판결로 물거품이 된 바 있다. 공급망과 안보, 청년 교류 같은 현안이 실제 프로젝트와 제도적 이행으로 이어질 때 비로소 지속력이 담보된다.무엇보다 한일 회담에서 거둔 성과가 25일(현지시간) 워싱턴에서 열릴 한미 정상회담으로 이어져야 한다. 이번 회담은 경제·통상 안정화, 동맹의 현대화, 신협력 영역 개척 등 난제투성이라 성패를 예측하기가 어렵다. 비서실장·정책실장·국가안보실장 등 대통령실 ‘3실장’이 모두 방미에 나선 것은 총력전을 펼치겠다는 의지이자, 현재 협상이 그만큼 진통을 겪고 있다는 방증이다.이 대통령이 일본에서 조성한 협력 분위기를 미국에서 실질적 결실로 연결한다면 한국 외교는 국제적으로 새로운 위상을 확보할 수 있다. 무엇보다 한반도와 동북아의 항구적 안보를 확보하고 공급망 재편 과정에서 에너지·첨단 기술 협력의 새로운 기회를 확보해야 한다.