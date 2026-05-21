[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·LG전자·SK하이닉스 검색 상위권

반도체·전기전자·자동차·로봇주 강세

대부분 종목 상승, 일부만 약세 마감

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21일 오후 3시 30분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 반도체와 전기전자, 자동차, 로봇 관련주를 중심으로 강한 상승 흐름을 나타냈다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 19.15%를 기록했고, 주가는 전일 대비 2만 3500원 오른 29만 9500원에 마감했다. 장중 29만 9500원까지 올라 고가로 거래를 마쳤으며 거래량은 3601만 9558주를 기록했다.2위 LG전자(066570)는 10.28%의 검색 비율을 기록했으며 전일 대비 5만 4000원 오른 23만 5000원으로 상한가 마감했다. 시가는 19만 2300원, 장중 저가는 19만 1000원, 고가는 23만 5000원이었다. 3위 SK하이닉스(000660)는 11.17% 상승한 194만원에 거래를 마쳤고, 현대차(005380)는 12.50% 오른 66만 6000원, 현대모비스(012330)는 25.23% 급등한 67만원을 기록했다.중위권에서도 급등 종목이 속출했다. 제주반도체(080220)는 24.26% 오른 11만 7800원, 삼성전기(009150)는 13.48% 상승한 120만 4000원, 한미반도체(042700)는 15.65% 오른 33만 2500원에 마감했다. LG씨엔에스(064400)는 12.64% 상승한 8만 200원, LS ELECTRIC(010120)은 13.84% 오른 27만 1500원, 현대무벡스(319400)는 19.01% 상승한 3만 8500원을 나타냈다.기타 검색 상위 종목 가운데 두산에너빌리티(034020)는 7.01% 오른 10만 8400원, 삼성전자우(005935)는 5.62% 상승한 18만 800원, 대우건설(047040)은 6.38% 오른 2만 8350원에 거래를 마쳤다. 대한광통신(010170)은 0.87% 상승한 2만 3100원으로 상대적으로 오름폭이 제한됐다. 삼성SDI(006400)는 8.07% 오른 61만 6000원, 두산로보틱스(454910)는 12.67% 상승한 10만 7600원, LG디스플레이(034220)는 17.36% 급등한 1만 4740원을 기록했다.반면 일부 종목은 약세를 보였다. 코스모로보틱스(439960)는 3.20% 내린 5만 4400원에 마감했고, 알테오젠(196170)도 2.23% 하락한 35만 1500원으로 장을 마쳤다. 이날 검색 상위 20개 종목 가운데 대부분이 상승세를 기록하면서 투자자 관심이 반도체, 전장, 자동차, 로봇 테마로 집중된 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자