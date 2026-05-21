[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 강세…2차전지·반도체 장중 급등

세줄 요약 코스닥 시총 상위주 전반 강세 흐름

2차전지·반도체·로봇·바이오 매수 확산

심텍·이오테크닉스 등 장비주 급등

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21일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 강세 흐름을 보이고 있다. 특히 2차전지와 반도체, 로봇, 바이오 관련 종목들로 매수세가 확산되면서 지수 상단 종목들이 동반 상승하는 모습이다.시가총액 상위권에서는 알테오젠(196170)이 36만4500원으로 1.39% 올랐고, 에코프로비엠(247540)은 19만5600원으로 10.70%, 에코프로(086520)는 13만1600원으로 10.87% 각각 상승했다. 레인보우로보틱스(277810)는 73만3000원으로 14.89% 뛰었고, 코오롱티슈진(950160)은 10만4200원으로 2.96% 상승했다. 삼천당제약(000250)은 35만8000원으로 3.17%, 주성엔지니어링(036930)은 17만8700원으로 0.11% 올랐다.반도체 장비·부품주 강세도 두드러졌다. 리노공업(058470)은 10만2600원으로 6.10% 상승했고, 이오테크닉스(039030)는 53만3000원으로 15.37% 급등했다. 원익IPS(240810)는 12만2300원으로 9.29%, ISC(095340)는 21만6000원으로 11.11% 올랐으며, 심텍(222800)은 12만6200원으로 21.81% 치솟아 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 거래량도 주성엔지니어링 182만4095주, 심텍 118만3750주, 서진시스템(178320) 138만305주 등으로 활발했다.바이오주도 대체로 강세를 나타냈다. HLB(028300)는 4만9150원으로 3.26%, 에이비엘바이오(298380)는 11만100원으로 3.57%, 펩트론(087010)은 25만2000원으로 7.69%, 리가켐바이오(141080)는 14만2900원으로 3.40%, 보로노이(310210)는 25만4500원으로 5.17% 상승했다. 반면 케어젠(214370)은 9만1400원으로 1.93% 하락해 시총 상위주 가운데 유일하게 약세를 보였다.개별 종목별로는 파두(440110)가 11만6000원으로 3.39% 상승했고 거래량은 107만6203주를 기록했다. 서진시스템은 7만4300원으로 13.09% 급등하며 강한 탄력을 보였고, 외국인비율이 20%를 웃도는 이오테크닉스(22.12%), 리노공업(21.92%), ISC(20.77%) 등도 동반 강세를 나타냈다.장중 코스닥 시총 상위주는 대부분 종목이 오름세를 유지하면서 투자심리가 개선되는 분위기다. 다만 일부 종목은 높은 밸류에이션과 변동성 부담이 여전한 만큼 업종별 수급 흐름과 거래량 지속 여부가 오후장 방향성을 가를 변수로 꼽힌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자