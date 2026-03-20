[서울데이터랩]에이프로젠바이오로직스 29.73% 폭등…실시간 상승률 1위

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20일 오전 9시 10분 에이프로젠바이오로직스(003060)가 등락률 +29.73%로 상승률 1위를 차지했다. 에이프로젠바이오로직스는 개장 직후 140만 7141주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 77원 오른 336원이다.한편 에이프로젠바이오로직스의 PER은 0.34로 저평가된 상태를 나타내며, ROE는 -28.1%로 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.이어 상승률 2위 SK오션플랜트(100090)는 현재가 2만 4375원으로 주가가 23.86% 폭등하고 있다. 상승률 3위 아남전자(008700)는 현재 1896원으로 20.46% 급등하고 있다. 상승률 4위 에이프로젠(007460)은 20.0% 급등하며 360원에 거래되고 있다. 상승률 5위 DL(000210)은 19.69%의 상승세를 타고 6만 1400원에 거래되고 있다.6위 SK이터닉스(475150)는 현재가 6만 2700원으로 16.76% 상승 중이다. 7위 한신공영(004960)은 현재가 1만 5780원으로 15.69% 상승 중이다. 8위 티엠씨(217590)는 현재가 2만 2300원으로 13.89% 상승 중이다. 9위 DL우(000215)는 현재가 2만 8350원으로 12.5% 상승 중이다. 10위 GS건설(006360)은 현재가 2만 9150원으로 12.33% 상승 중이다.이밖에도 DL이앤씨(375500) ▲11.95%, OCI홀딩스(010060) ▲11.76%, 한화솔루션(009830) ▲10.35%, 인스코비(006490) ▲10.14% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자