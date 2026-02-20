[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(2월 20일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 14.29%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 189,500원으로 전 거래일 대비 0.26% 하락하고 있다. 거래량은 1,204,755주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 0.56%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 미래에셋증권(006800)은 1.13% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 한화솔루션(009830)은 개장 초반부터 4.96%의 하락률로 주가가 하락 중이다. 검색비율 5위 한화시스템(272210)은 12.78%의 급등세를 보이고 있다.6위 현대차(005380)는 등락률 0.19%로 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 0.81%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 에코프로(086520)는 1.16% 상승세를 보이고 있다. 9위 한화오션(042660)은 1.71% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 삼성SDI(006400)는 상승률 1.47%로 주가가 소폭 상승하고 있다.이 밖에도 현대힘스(460930) ▲17.35%, SK이터닉스(475150) ▲16.90%, NH투자증권(005940) ▲10.88%, 한화에어로스페이스(012450) ▲4.87%, POSCO홀딩스(005490) ▲1.16%, 삼성중공업(010140) ▲0.87%, 두산에너빌리티 ▲0.81%, NAVER(035420) ▲0.40%, 에코프로비엠(247540) ▲0.23%, 삼천당제약(000250) ▲0.31%, 알테오젠(196170) ▼1.22% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자