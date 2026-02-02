[서울데이터랩]삼표시멘트 30% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

2일 오후 3시 40분 삼표시멘트(038500)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 삼표시멘트는 장 중 27,483,887주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2,520원 오른 10,920원에 마감했다.한편 삼표시멘트의 PER은 29.43으로 적정한 수준이며, ROE는 9.04%로 수익성이 양호한 편이다.이어 상승률 2위 코아시아씨엠(196450)은 주가가 30.00% 상승하며 종가 1,053원에 상승 마감했다. 상승률 3위 바이오스마트(038460)의 주가는 5,680원으로 29.98% 상승하며 두각을 나타냈다. 상승률 4위 뉴로핏(380550)은 29.91% 상승하며 36,700원에 마감했다. 상승률 5위 제닉(123330)은 29.89%의 상승세를 타고 21,250원에 마감했다.6위 비엘팜텍(065170)은 3,590원으로 29.84% 상승 마감했다. 7위 엔젠바이오(354200)는 종가 2,635원으로 29.80% 상승 마감했다. 8위 인콘(083640)은 종가 380원으로 29.69% 상승 마감했다. 9위 율촌(146060)은 2,055원으로 26.15% 상승 마감했다. 10위 아크릴(0007C0)은 47,600원으로 22.68% 상승 마감했다.이밖에도 네오펙트(290660) ▲22.32%, 화신정공(126640) ▲21.69%, 동아엘텍(088130) ▲20.66%, 육일씨엔에쓰(191410) ▲20.51% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자