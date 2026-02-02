메뉴
[서울데이터랩]현대비앤지스틸 29.97% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-02-02 16:08
입력 2026-02-02 16:08
이미지 확대


2일 오후 3시 35분 현대비앤지스틸(004560)이 등락률 +29.97%로 상승률 1위로 마감했다. 현대비앤지스틸은 장 중 6,064,507주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 4,040원 오른 17,520원에 마감했다.

한편 현대비앤지스틸의 PER은 19.34로 평가되어 있으며, ROE는 4.95%로 나타났다.

이어 상승률 2위 제주은행(006220)은 주가가 20.32% 급등하며 종가 17,050원에 마감했다. 상승률 3위 대성산업(128820)의 주가는 8,350원으로 13.61% 급등했다. 상승률 4위 신도리코(029530)는 13.56% 상승하며 53,600원에 마감했다. 상승률 5위 동양고속(084670)은 11.13%의 상승세를 보이며 54,900원에 마감했다.

6위 일성아이에스(003120)는 24,200원으로 10.50% 상승 마감했다. 7위 한화갤러리아우(45226K)는 종가 9,970원으로 8.84% 상승 마감했다. 8위 CS홀딩스(000590)는 종가 84,200원으로 7.26% 상승 마감했다. 9위 애경케미칼(161000)은 9,990원으로 6.73% 상승 마감했다. 10위 진원생명과학(011000)은 2,045원으로 6.57% 상승 마감했다.

이미지 확대


이밖에도 에쓰씨엔지니어링(023960) ▲6.21%, 삼일제약(000520) ▲6.18%, 두올(016740) ▲6.04%, 자화전자(033240) ▲5.83% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
