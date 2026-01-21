[서울데이터랩]대동스틸 29.98% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

21일 오전 9시 15분 대동스틸(048470)가 등락률 +29.98%로 상승률 1위를 차지했다. 대동스틸은 개장 직후 5분간 138만 6746주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 850원 오른 3685원이다.한편 대동스틸의 PER은 21.18로 시장에서 비교적 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 0.64%로 수익성이 낮은 수준이다.이어 상승률 2위 에스에너지(095910)는 현재가 1245원으로 주가가 26.78% 폭등하고 있다. 상승률 3위 비스토스(419540)는 현재 1312원으로 22.62% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 해성옵틱스(076610)는 17.05% 급등하며 1366원에 거래되고 있다. 상승률 5위 디와이디(219550)는 16.40%의 급등세를 보이며 1810원에 거래되고 있다.6위 우리기술(032820)은 현재가 9080원으로 13.78% 급등 중이다. 7위 이렘(009730)은 현재가 674원으로 13.66% 급등 중이다. 8위 유비쿼스(264450)는 현재가 1만 420원으로 13.51% 급등 중이다. 9위 이미지스(115610)는 현재가 1444원으로 10.40% 상승 중이다. 10위 KS인더스트리(101000)는 현재가 978원으로 10.26% 상승 중이다.이밖에도 다원넥스뷰(323350) ▲9.86%, 티에스이(131290) ▲9.77%, 센서뷰(321370) ▲9.04%, 화성밸브(039610) ▲8.95%, 파인테크닉스(106240) ▲8.85%, 뉴로메카(348340) ▲8.46%, 제룡산업(147830) ▲8.24%, 한텍(098070) ▲7.16%, 인트로메딕(150840) ▲7.14%, 온코닉테라퓨틱스(476060) ▲6.49% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자