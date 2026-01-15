[서울데이터랩]1월 15일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대

1월 15일 한국거래소에 따르면, 한화갤러리아우(45226K)는 전 거래일 대비 30.00% 상승한 8060원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. DYP(092780)는 29.98% 상승한 6070원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 포스코DX(022100)는 전 거래일 대비 29.92% 상승한 38650원에 종가를 기록했다. 현대약품(004310)은 29.89% 상승한 10560원에 거래를 종료했다. 메타랩스(090370)는 29.79% 상승한 2000원에 마감하며 상승률 상위권에 이름을 올렸다.웰바이오텍은 전 거래일 대비 95.60% 하락한 24원에 거래를 마감하며 금일 코스피 하락률 1위를 기록했다. 금호전기는 11.89% 하락한 1000원에 종가를 마쳤다. 대성산업은 전 거래일 대비 11.62% 하락한 6390원에 거래를 종료했다. 금호건설우는 10.77% 하락한 17060원에 마감했다. 동양고속은 10.40% 하락한 64600원에 거래를 마쳤다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 2438만 주의 거래량을 바탕으로 2.57% 상승했다. SK하이닉스는 298만 주의 거래량을 기록하며 0.94% 상승했다. LG에너지솔루션은 거래량 28만 주로, 0.64% 상승 마감했다. 삼성바이오로직스는 7만 주가 거래되며 1.97%의 상승세를 보였다. 삼성전자우는 287만 주가 거래되며 2.79% 상승했다. 현대차는 282만 주의 거래량을 기록하며 2.55% 상승했다. 한화에어로스페이스는 21만 주가 거래되며 1.97% 상승했다. HD현대중공업은 25만 주가 거래되며 2.60% 상승했다. 기아는 337만 주가 거래되며 6.64%의 상승세를 보였다. 두산에너빌리티는 459만 주가 거래되며 0.11% 하락했다.금일 코스피 주요 종목들은 상승세를 보이며 전반적으로 긍정적인 움직임을 보였다. 투자자들은 이러한 시장의 변동성에 주의하며, 안정적인 포트폴리오 구성을 통해 시장 변화에 대응하는 전략이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자