코스피 하락출발해 4500대 약보합…환율 1450대로

이승연 기자
이승연 기자
수정 2026-01-09 09:40
입력 2026-01-09 09:40
코스피, 소폭 하락 출발
코스피, 소폭 하락 출발 9일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 22.34 포인트(0.49%) 내린 4530.03으로 출발했다. 연합뉴스


연초 가파르게 올랐던 코스피가 4500대에서 약보합세를 보이고 있다. 양대 반도체주에서 매물이 출회하면서다. 원달러 환율은 1450원대로 다시 올라섰다.

9일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 29분 현재 코스피는 전 거래일 대비 36.09 포인트(-0.79%) 내린 4516.28을 가리키고 있다. 4530대로 하락 출발한 뒤 장 초반 낙폭을 키웠다. 5거래일 연속 사상 최고치 기록을 세웠던 코스피가 하락세로 돌아섰다.

그간 지수 상승을 이끌었던 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 전 거래일 대비 2.16%, 2.78% 내린 13만 5800원, 73만 5000원에 거래되며 동반 하락 중이다. 삼성전자우도 1.77% 내려 10만 100원에 거래되고 있다.

간밤 뉴욕증시는 반도체주 중심으로 차익 실현 매물이 출회하며 3대 지수가 혼조세로 마감했다. 다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500 지수가 각각 0.55%, 0.01% 상승한 반면, 나스닥지수는 0.44% 하락했다.

한지영 키움증권 연구원은 “오늘 밤 미국 12월 비농업 고용이라는 메이저급 지표 이벤트가 대기하고 있다”며 “예상보다 고용 서프라이즈를 기록할 경우 연초 이후 증시 강세분을 일부 반납할 수 있다”고 분석했다.

한편, 같은 시각 원달러 환율은 전 거래일 대비 0.70원 오른 1452.50원에 거래되고 있다. 지난해 12월 30일 이후 7거래일 연속 상승했다. 정부의 외환시장 안정 노력 등에 힘입어 1480원대에서 1440원대로 내렸지만, 다시 오르는 중이다.

이승연 기자
