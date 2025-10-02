외국인 웃음꽃, 개미 시무룩…3분기 코스피 성적 ‘극과 극’

주가 급등세 속 엇갈린 희비

외국인의 반도체주 순매수가 써내려간 코스피 3분기 급등세에서 투자자별 희비가 엇갈렸다. 외국인 순매수 상위 종목 10개 중 8개 종목이 상승한 반면, 개인은 7개 종목이 하락하며 부진을 면치 못했다.1일 한국거래소에 따르면 3분기 코스피는 7월 5.66% 오르고 8월 1.83% 내린 뒤, 9월 다시 7.49% 상승하는 등 월별로 온탕과 냉탕을 오갔다. 7월에는 미국 연방준비제도(Fed·연준) 금리 인하 가능성이 부각되며 외국인 자금이 크게 유입됐다가, 8월은 7월 31일 정부의 세제 개편안 발표가 시장 기대에 못 미치자 외국인이 순매도로 돌아서며 증시가 숨고르기에 들어갔다. 9월 들어서는 연준 기준금리 인하 현실화와 메모리 업황 회복 기대가 맞물리며 코스피가 반등했다.코스피는 결국 외국인 자금 흐름에 따라 움직이며 지난 3분기 3071.70(6월 30일 종가)에서 3424.60(9월 30일 종가)까지 11.49% 뛰어올랐다. 같은 기간 스탠더드앤푸어스(S&P) 500 지수(7.79%), 유로스톡스 50 지수(4.28%), 홍콩항셍지수(10.11%), 상해종합지수(12.73%), 닛케이 225 지수(10.98%) 등 주요국 증시와 비교해도 상대적으로 높은 상승률을 기록했다.외국인이 3분기 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 한화에어로스페이스, 삼성전기, 이수페타시스, 삼성전자우, 한국전력, 카카오, 현대모비스, HD현대일렉트릭 등이다. 이 기간 외국인 순매수 거래대금이 총 12조 1100억원이었는데, 이 중 삼성전자와 SK하이닉스 순매수 규모만 8조 4602억원으로 약 70%를 차지했다. 상위 10개 종목 평균 수익률은 21.38%로, 한국전력(-8.27%)과 카카오(-0.67%)를 제외한 8개 종목이 상승했다.반면 개인은 3분기 중 18조 4325억원어치를 내다 팔았다. 이 기간 개인이 가장 많이 순매수한 종목은 네이버, 삼성SDI, 카카오페이, LG CNS, SK텔레콤, HJ중공업, HMM, LG생활건강, 현대건설, 하이브 순이었다. 이들 10개 종목의 평균 수익률은 16.05%였지만, 세 자릿수 급등한 HJ중공업(252.20%)을 제외하면 대부분이 부진했다. 네이버, 삼성SDI, 카카오페이 등 3개 종목만 상승했고, 나머지 7개 종목 중 6개는 두 자릿수 하락률을 기록했다.기관은 같은 기간 2조 3722억원을 순매수했지만, 전체 수급 흐름에서 주도적인 역할을 하지는 못했다.전문가들은 외국인의 반도체주 순매수가 올해 코스피 상승을 이끈 핵심 요인이라고 분석한다. 3분기 실적 개선 기대가 높은 업종일수록 외국인이 많이 담고 있다는 점에 주목했다. 이상현 메리츠증권 연구원은 “올해 순매수 기간 대부분에서 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 꾸준히 담았다”며 “이들 종목 없이는 코스피 상승을 기대하기 어렵다는 방증”이라고 말했다.이승연 기자