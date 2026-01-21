LG전자의 의류 관리 센스… 바람으로 옷 띄우고 AI가 스타일링

시스템 아이어닝·새 스타일러 출시

이미지 확대 LG 시스템 아이어닝

2026-01-21 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG전자가 다림질과 살균·탈취 등 전통적인 의류 관리 영역까지 프리미엄 가전 시장을 확대한다. LG전자는 스팀 다리미와 핸디 스티머, 스타일링 보드(다리미판)를 하나로 결합한 의류 관리 솔루션 ‘LG 시스템 아이어닝’을 26일 출시한다고 20일 밝혔다. 스팀 다리미와 핸디 스티머로 미세 고압 스팀을 분사해 섬유 속 주름을 빠르게 펴고 면·울·레이온 등 소재에 따른 7개 전용 코스로 최적의 의류 관리가 가능하다.특히 다리미판에 옷이 달라붙거나 다리미에 밀려 주름이 생기는 불편을 줄이기 위해 ‘액티브 스타일링 보드’ 기능을 적용했다. 다리미판에 바람을 불거나 공기를 흡입할 수 있는 ‘팬’을 탑재해 옷을 띄우거나 다리미판에 고정하는 기능으로, 얇은 소재도 안정적으로 다림질할 수 있다.LG 시스템 아이어닝의 출하 가격은 299만원이다. 2011년 ‘LG 스타일러’를 출시하며 프리미엄 의류 관리 시장을 성공적으로 선도한 경험을 토대로 고가 시장 확대에 나선 셈이다.LG전자는 최근 ‘2026 뉴 LG 스타일러 오브제컬렉션’ 스타일러 5벌식과 3벌식 모델을 선보이며 스타일러에 인공지능(AI)을 결합한 모델을 선보였다. 5벌식 스타일러에 탑재된 AI가 의류의 무게 데이터를 학습·분석해 무게에 따라 최적의 스타일링 및 건조 시간 코스를 제안하는 식이다. 셔츠는 29분, 맨투맨 티셔츠나 재킷은 39분, 코트나 패딩은 최대 53분까지 맞춤 관리한다. 1인 가구와 맞벌이 가구 등을 겨냥한 3벌식 스타일러는 표준 스타일링 코스를 39분에서 29분으로, 표준 살균 코스를 99분에서 64분으로 줄였다.곽소영 기자