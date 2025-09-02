이찬진 “삼성생명 회계 논란, 국제 기준에 맞춰 정상화할 것”

보험업계 CEO와 간담회삼성 회계 문제, 근본적 해결 강조
“방향 잡았고 더 시간 끌지 않겠다”
이찬진 금융감독원장이 삼성생명 회계처리 논란과 관련 “국제 회계 기준에 맞춰 정상화할 것”이라고 했다. 이 원장이 취임 후 공식석상에서 관련 논란에 대해 언급한 것은 이번이 처음이다.
이 원장은 1일 서울 종로구 센터포인트빌딩에서 열린 보험업계 최고경영자(CEO) 간담회 직후 기자들을 만나 “삼성생명 회계 처리 이슈와 관련해서 업계 반응이나 과거 지침, 현행 국제회계기준(IFRS17) 등을 금감원 내부적으로 꾸준히 검토해왔다”며 이 같이 밝혔다.
그러면서 “이번 기회에 (삼성생명 회계 논란 문제를)근본적으로 해결하는 게 바람직하다”며 “잠정적으로 방향을 잡았고 더 이상 시간을 끌지 않을 것”이라고 덧붙였다.
논란의 쟁점은 삼성생명이 유배당 보험 계약자들에게 돌아갈 배당금을 처리하는 방식에 있다. 삼성생명은 유배당 보험 가입자들이 낸 보험료로 삼성전자 지분(8.51%)을 사들였다. 2023년 도입된 IFRS17에 따르면 삼성전자 지분 가격 상승에 따라 유배당 보험 계약자들에게 지급해야 하는 배당금은 ‘보험 부채’로 처리해야 한다. 이전까지 배당재원을 ‘계약자 지분조정’으로 분류했는데 갑자기 부채로 처리하게 되면 지급여력비율(K-ICS)이 떨어진다.
앞서 삼성생명은 ‘삼성전자 지분을 팔지 않는다’는 조건으로 계약자 지분조정을 유지할 수 있도록 요청했고, 금감원은 삼성생명의 요청을 수용해 예외를 허용했다. 지난 6월 말 기준 삼성생명의 계약자지분조정 규모는 8조 9458억원에 달한다. 그러다가 최근 한국회계기준원과 정치권을 중심으로 삼성생명의 삼성화재 보유 지분 회계처리에 문제를 제기하며 논란이 번졌다. 삼성생명이 지난 3월 삼성화재를 보험업법상 자회사로 편입했으니 지분(15.43%)이 20% 미만이라도 지분법을 적용해야 한다는 것이다.
삼성생명은 최근 반기보고서에서 “기업이 피투자회사에 대한 의결권의 20% 미만을 소유하고 있다면 유의적인 영향력이 없는 것으로 보며, 유의적인 영향력을 보유하고 있다는 사실을 명백하게 제시할 수 있는 경우는 그렇지 않다”고 처리 기준을 밝혔다.
