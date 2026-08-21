경제 [속보] 삼성전자 “올해 주주환원 최대 110조원 예상” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/08/21/20260821500281 URL 복사 댓글 0 김현이 기자 수정 2026-08-21 17:20 입력 2026-08-21 17:20 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 삼성전자 역대 최대 주주환원 결정 임박…100조+α 보따리 푸나 21일 업계에 따르면 삼성전자는 이르면 이날 또는 내주에 이사회를 열어 특별배당을 포함한 주주환원 계획을 공개할 것이라는 관측이 흘러나오고 있다. 사진은 이날 삼성 서초사옥. 2026.8.21 김현이 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에는 구체적인 사건이나 정보가 포함되어 있는가? O X