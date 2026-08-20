김정관 “대미투자 1호는 에너지… 새달 발표”

美상무 러트닉과 회담… 방미 성과

관세 15% 상한 ‘상호 간 이해’ 언급

“반도체 관련 이야기는 안 해” 일축

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관.

연합뉴스

세줄 요약 대미 투자 1호, 에너지 분야로 확정

한미 장관급 협의서 상당한 진전 확인

9월 중 발표 목표, 화상회의로 마무리

2026-08-21 6면

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미국 방문을 마치고 귀국한 김정관 산업통상부 장관이 20일 미국과의 대미 투자 1호 프로젝트 협의 결과에 대해 “상당히 의미 있는 진전이 있었다”고 밝혔다. 발표 시점은 9월로 확정했다. 투자 분야는 ‘에너지’로 못박았다.김 장관은 이날 인천국제공항에서 취재진과 만나 “이틀에 걸쳐 하워드 러트닉 미 상무장관과 회의했는데 굉장히 많은 부분에서 해결했다고 생각한다”며 이렇게 말했다. 방미 배경에 대해선 “실무자 간 해결되지 않은 쟁점이 여러 개 있었고, 논의하는 과정에서 장관급이 담판을 짓자는 의견이 있었다”고 설명했다. 이어 “다음 주 중에 계속 화상회의를 하고 마지막까지 합의점을 찾기로 했다”고 말했다. 대미 투자 프로젝트 1호 발표는 9월에 하는 것으로 미국 측과 합의했다. 김 장관은 “9월 중이 되지 않을까 싶다”며 “현실적으로 논의하는 과정과 절차가 있어서 9월 중으로 하는 것에 대해 양국 간 이해가 있었다”고 전했다.첫 대미 투자 분야가 ‘에너지’라는 점도 분명히 했다. 미국이 한국 측에 반도체 분야 투자를 요구해 왔다는 관측에 대해 김 장관은 “지금 와서 다른 분야로 바꿔서는 일정을 만들어 낼 수 없는 상황”이라면서 “에너지 분야라고 생각하고 논의하고 있다”고 말했다. 이어 “러트닉 장관과 반도체에 관한 이야기는 없었다”고 일축했다. 앞서 러트닉 장관이 지난 7월 9일(현지시간) “삼성전자와 SK하이닉스를 미국으로 데려와 공장을 짓게 하고 싶다”고 말하면서 대미 투자 1호 프로젝트가 ‘메모리 반도체’ 공장으로 바뀌는 게 아니냐는 주장이 제기됐었다.미국의 무역법 301조에 따른 ‘과잉 생산’ 조사 결과 발표 시점과 관련해 김 장관은 “멀지 않은 시점인 2주 사이에 나올 것으로 예상한다”면서 “지난해 한미가 얘기했던 관세 15% 상한선에 대해 상호 간 이해가 있었다”고 말했다. 이어 “다만 예단할 수 없는 상황이 종종 발생하기 때문에 방심하지 않고 계속 챙겨갈 것”이라고 덧붙였다.제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표의 카운터파트인 여한구 전 통상교섭본부장의 공백에 대해 김 장관은 “USTR과 상황을 공유했다”며 “박정성 차관보가 액팅(직무대행)하기로 서로 양해했기 때문에 충분히 협의가 가능할 것”이라고 했다. 그러면서 “혹시라도 있을 공백에 대해서는 이번처럼 제가 직접 나서서 그리어 대표를 만날 것”이라며 “국익에 손상이 가지 않도록 같이 뛰겠다”고 강조했다.세종 강주리 기자