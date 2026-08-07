뿌리면 5분 안에 바이러스 감염 확인 끝

차세대 진단 기술 ‘퓨전’ 개발

콧속 깊이 막대 넣을 필요 없어

세줄 요약 감염성 바이러스만 5분 내 초록색 확인

PCR 한계 보완, 죽은 바이러스엔 비반응

임상 검체 100개서 91.7% 정확도 확인

2026-08-07 B2면

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국내 연구진이 간단한 방법으로 독감, 코로나19, 호흡기세포융합바이러스(RSV) 등 바이러스 감염 여부를 빠르게 확인할 수 있는 기술을 개발했다.한국과학기술연구원(KIST), 전남대병원, 국립보건연구원 공동 연구팀은 검출 용액을 시료와 섞거나 표면에 뿌리면 감염성 바이러스가 있는 곳이 5분 내에 초록색으로 변하는 차세대 진단 기술 ‘퓨전’을 개발했다고 6일 밝혔다. 이는 재료과학 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈’에 실렸다.바이러스 감염 여부를 확인하는 기존 PCR(유전자증폭) 검사는 정확도는 높지만 복잡한 전처리가 필요하다. 또 바이러스 유전물질을 검출하는 방식이어서 이미 감염력을 잃은 죽은 바이러스 조각에도 양성 반응이 나올 수 있다.연구팀은 바이러스가 실제 세포에 침투할 때만 일어나는 ‘막 융합 반응’에 주목했다. 이 과정을 흉내 낸 가짜 세포를 만들어 감염력 있는 바이러스와 만나면 초록빛 신호가 나타나도록 했다.특히 기존 PCR 검사처럼 복잡한 유전자 추출이나 증폭 과정이 필요 없이 시료와 검출 용액이 섞이면 바로 반응이 시작돼 5분 안에 결과를 확인할 수 있다. 감염력이 없는 바이러스나 죽은 바이러스에는 반응하지 않아 불필요한 격리를 줄이는 데도 도움이 될 전망이다. 연구팀은 임상 검체 100개를 실험한 결과 감염성 바이러스를 91.7%의 높은 정확도로 구분할 수 있음을 확인했다. 독감이나 코로나19 검사를 할 때 시료 채취 막대를 코 깊숙이 넣는 비인두 채취를 힘들어하는 아이들에게는 착용한 마스크에 이번 기술을 적용한다면 손쉽게 바이러스 감염 여부를 확인할 수 있다는 장점도 있다.유용하 과학전문기자