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가공식품 57%↓…휴가철 맞아 라면·즉석식품·음료 등 3838개 품목 할인

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김중래 기자
김중래 기자
수정 2026-08-04 00:30
입력 2026-08-04 00:30
세줄 요약
  • 휴가철 맞아 가공식품 대규모 할인행사 진행
  • 라면·즉석식품·음료 등 3838개 품목 대상
  • 최대 57% 할인, 대형 유통채널서 판매
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여름 휴가철을 맞아 주요 식품기업 10곳이 8월 한 달간 가공식품 할인행사를 연다. 라면과 즉석식품, 음료, 과자, 빙과류 등 3838개 품목을 최대 57% 할인한다.

농림축산식품부는 외출과 여행으로 먹거리 지출이 늘어나는 8월 소비자의 장바구니 부담을 덜기 위해 식품기업들과 함께 할인행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

농심은 봉지라면과 컵라면, 과자 등 104개 제품을 최대 33% 할인한다. CJ제일제당은 즉석식품과 냉동 간편식, 육가공품, 김치류 등 1256개 제품을 최대 50% 싸게 판다. 오뚜기도 라면과 즉석밥, 국수, 카레, 식용유, 소스류 등 392개 제품에 최대 50% 할인율을 적용한다.

롯데칠성음료는 콜라와 사이다, 스포츠음료, 커피류 등 692개 품목을 최대 57% 할인한다. 참여 업체 가운데 가장 높은 할인율이다. 빙그레는 빙과류와 커피, 가공유 등 76개 제품을 33% 할인한다. 팔도와 풀무원식품, 코카콜라, 오리온, 샘표식품도 주요 제품을 할인 판매한다.

행사 품목은 휴가철에 수요가 많은 라면과 즉석식품, 음료, 과자, 빙과류 등으로 구성됐다. 특히 휴가지에서 간편하게 끼니를 해결할 수 있는 즉석밥과 냉동 간편식 등의 할인 폭이 크다.

할인행사는 대형마트와 편의점, 이커머스 등 소비자가 접근하기 편리한 다양한 유통채널에서 진행된다. ﻿

김중래 기자
2026-08-04 B4면
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