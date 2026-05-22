요은글로벌, 중국 상하이에서 열린 ‘CBE’ 참가해 글로벌 경쟁력 검증

이미지 확대 사진=요은글로벌 제공

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요은글로벌이 중국 상하이에서 개최된 ‘CBE(China Beauty EXPO)’에 참가해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 성공적으로 검증했다고 밝혔다.중국 최대 규모이자 아시아를 대표하는 국제 뷰티 산업 박람회인 CBE는 매년 전 세계 화장품 브랜드와 유통사, 제조사, 바이어들이 대거 집결하는 교류의 장이다. 요은글로벌은 이번 박람회를 통해 차별화된 기술력을 선보이며 글로벌 바이어들의 이목을 집중시켰다.글로벌 뷰티 유통 전문기업 요은글로벌은 이번 박람회를 통해 30개 이상의 국내외 뷰티 브랜드를 선보이며 대형 통합 부스를 운영했다. 특히 행사장 내 최대 규모 수준의 부스를 운영하며 현지 바이어와 업계 관계자들의 관심을 모았다.홍천M＆T(홍천엠앤티)와 중국 贝峰(베이펑)사의 합작법인 형태로 설립된 요은글로벌은 브랜드 발굴부터 현지 유통, 시장 안착, 채널 확장까지 아우르는 원스톱 글로벌 유통 솔루션 구축을 핵심 전략으로 삼고 있다.업체 측은 이번 CBE 참가를 통해 중국 시장 내 실질적인 비즈니스 확대 가능성을 확인했으며, 향후 중화권을 넘어 글로벌 시장 진출 플랫폼 역할을 더욱 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.요은글로벌 대표는 “이번 CBE는 요은글로벌의 유통 경쟁력과 브랜드 연결 역량을 글로벌 시장에 직접 선보인 자리였다”며 “앞으로 중국 및 중화권은 물론 글로벌 시장 전반에서 K-뷰티 브랜드의 안정적인 해외 진출을 지원하는 핵심 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.이어 “브랜드와 시장을 연결하는 가장 강력한 글로벌 유통 허브가 되는 것이 목표”라고 강조했다.류정임 리포터