‘훈련을 실전처럼’ 공항철도, 2026년 실전형 열차 탈선 대응 종합훈련 시행

유관기관과 합동… 지진으로 인한 철도사고 재난상황 대비

이미지 확대 지역사고수습본부 개소 모습(훈련상황)(가운데 공항철도 박대수 사장). 공항철도 제공

이미지 확대 탈선 열차 복구를 시연하는 모습(훈련상황). 공항철도 제공

세줄 요약 용유차량기지서 비상대응 종합훈련 실시

지진·탈선 가정, 터널 내 사고 대응 점검

신규 전동차 투입해 복구·대피 절차 확인

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공항철도(주)(이하 공항철도)가 지난 21일 용유차량기지(인천시 중구)에서 ‘2026년 상반기 비상대응 종합훈련’을 실시했다.이번 훈련은 인천 영종소방서 공항119안전센터 등 유관기관과 합동으로 실전처럼 진행했다고 공항철도 측은 밝혔다.훈련은 인천 삼목항 인근 해역에서 발생한 규모 3.0의 지진으로 공항철도 궤도가 파손, 운서역 인근 터널을 통과하던 서울역행 일반열차가 탈선해 사상자가 발생한 가상 상황을 토대로 전개됐다.특히 대피와 접근이 어려운 터널 내 사고 발생 시, 신속한 인명 구조와 신속한 시설물 복구 등 비상 대응체계를 정밀하게 점검하는 데 중점을 두고 진행됐다.공항철도는 사고 발생 즉시 위기대응 매뉴얼에 따라 초기대응팀을 현장에 신속히 투입하는 한편, 본사 재난안전상황실(인천시 서구)에 지역사고수습본부를 5분 만에 개소했다. 이어 철도통합무선망(LTE-R)을 활용해 현장 상황을 실시간으로 모니터링하며 승객 대피와 사고 수습 전 과정을 지휘했다.특히 이번 훈련에는 2025년 도입된 신규 전동차를 투입해 실효성을 높였다. 주요 훈련 사항으로 ▲이례 상황 발생 시 승객의 신속한 탈출을 돕는 ‘비상 사다리 측면 전개’ ▲탈선된 열차를 선로에 안착시키는 재탈선 복구 작업 ▲파손된 궤도 구조물의 긴급 복구 등 실질적인 현장 대응 위주로 수행됐다. 기존 차량과 구조적 차이가 있는 신규 전동차의 탈선 훈련을 실시함으로써 현장 대응 능력을 한층 강화했고, 유관기관과의 긴밀한 협업을 통해 시민 안전 확보를 위한 공조 체계가 정상적으로 가동되는지를 점검했다.박대수 공항철도 사장은 “이번 훈련은 신규 전동차의 사고 발생 시에도 빠르게 대응할 수 있는 실질적 역량을 한층 강화하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 체계적인 훈련과 안전 예방활동을 지속해 공항철도 이용객이 안심하고 열차를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터