비큐AI, 5:1 무상감자 결정… “재무구조 정상화·AI 성장동력 강화 본격화”

자본구조 효율화로 중장기 성장 기반 확보

결손금 전액 상계 통한 재무 건전성 강화

1분기 흑자전환 이어 글로벌 AI 사업 확대 가속화

이미지 확대 사진 =비큐AI

세줄 요약 5대1 무상감자 결정, 재무구조 개선 추진

결손금 상계로 자본잠식·주가 리스크 완화

RDPLINE 중심 미국·글로벌 사업 확대

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비큐AI가 재무구조 개선 및 기업가치 제고를 목적으로 5대 1 무상감자를 결정했다고 21일 밝혔다.회사는 이날 이사회를 통해 보통주 5주를 1주로 병합하는 무상감자와 임시주주총회 소집 안건을 결의했으며, 향후 관련 절차를 신속히 밟아 나갈 방침이다.이번 감자는 결손금 보전을 통한 재무 건전성 강화를 위해 추진되며, 감자 완료 후 감자차익으로 결손금을 전액 상계하면 재무 안정성이 대폭 개선될 것으로 기대된다.특히 회사는 이번 조치를 통해 자본잠식 우려와 주가 관련 리스크를 선제적으로 해소하고, 향후 사업 확대 및 투자 유치 측면에서도 보다 안정적인 기반을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.비큐AI 관계자는 “이번 감자는 단순한 회계적 조정 차원을 넘어, 회사의 재무 체질을 보다 안정적이고 효율적인 구조로 재편하기 위한 전략적 결정”이라며 “시장 신뢰 회복과 중장기 성장 기반 강화에 중요한 전환점이 될 것으로 보고 있다”고 밝혔다.이어 “회사는 최근 1분기 흑자전환을 기록하며 수익성 개선 흐름을 만들어가고 있다”며 “이번 재무구조 개선 작업까지 더해질 경우 재무 안정성과 사업 성장성이 함께 강화되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 설명했다.비큐AI는 현재 핵심 AI 데이터 파이프라인 사업인 ‘RDPLINE’을 중심으로 글로벌 사업 확대에도 속도를 내고 있다. 회사는 미국 시장을 주요 타겟으로 글로벌 AI·빅테크 기업 대상 데이터 인프라 사업 확대를 추진 중이며, AI 온톨로지 및 데이터 구조화 기술 기반의 다양한 협업 프로젝트도 진행하고 있다고 밝혔다.또한 감자 이후 발행주식수가 감소하면서 수급 구조 측면에서도 변화가 예상된다. 시장에서는 향후 실적 개선 및 글로벌 사업 성과가 본격화될 경우, 경량화된 자본구조와 맞물려 기업가치 재평가 가능성에도 주목하고 있다.비큐AI 관계자는 “이번 재무구조 개선을 통해 불확실성을 줄이고, 보다 안정적인 성장 기반을 구축하는 데 집중할 계획”이라며 “AI 데이터 인프라 분야에서 축적해온 기술 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 실질적인 성과를 만들어가겠다”고 밝혔다.회사는 향후 ▲수익성 중심 경영 강화 ▲현금흐름 안정화 ▲핵심 AI 사업 집중 ▲글로벌 전략 파트너십 확대 등을 지속 추진해 나갈 계획이다.류정임 리포터