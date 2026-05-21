농협, ‘중앙 회장 직선제’ 수용…‘외부 감사위’ 반대

강호동 농협 중앙회장, 농협법 개정안 입장 발표

“선거제도 개선 필요 동의” 조합원 직선제 수용

외부 감사위원회 설치엔 “중복 규제 우려” 반대

이미지 확대 강호동 농협중앙회장이 21일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 조합원 직선제를 수용하는 내용의 ‘농업인 조합원과 국민께 드리는 글’을 발표하고 있다. 농협중앙회 제공

세줄 요약 중앙회장 직선제 수용, 개혁 요구에 응답

선거공영제·비용 지원 필요성 강조

외부 감사위원회 신설에는 반대 유지

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전방위적 개혁 요구를 받고 있는 농협이 농협법 개정안의 핵심 내용인 ‘중앙회장 직선제’를 수용하기로 했다. 그러면서 선거로 인한 비용을 농협이 부담하지 않도록 제도적 지원이 있어야 한다는 조건을 붙였다. 개정안의 또 다른 핵심 내용인 외부 감사위원회 신설은 반대를 유지했다.강호동 농협중앙회장은 21일 발표한 ‘농업인 조합원과 국민께 드리는 글’에서 “민주적이고 책임 있는 선거제도 개선이 필요하다는 인식을 같이 하고 있다”며 “조합원 직선제는 열린 마음과 책임 있는 자세로 적극 수용하겠다”고 밝혔다.당정은 농협 내부에서 금품선거와 비리 등 부정부패가 잇따르자 조합원 187만명이 직접 중앙회장을 선출하는 직선제와 외부 감사위원회 설치를 골자로 한 농협개혁을 추진하고 있다. 하지만 개혁안에 대해 농협이 대규모 상경 투쟁을 벌인데 이어 지난 12일 국회 농림축산식품해양수산위원회에서 열린 공청회에서도 찬반이 충돌하며 속도를 내지 못하고 있다.강 회장은 조합원 직선제와 함께 선거공영제 도입 등 제도적 뒷받침이 필요하다고 강조했다. 개정안은 지방선거 등과 같이 회장 후보자에 선거비용을 보전하는 내용을 담고 있는데, 여기서 한발 더 나아가 농협이 부담해야 할 선거관리비용 300억여원에 대한 지원도 필요하다는 것이다. 강 회장은 “과도한 선거비용 부담은 조합원 지원 재원의 감소로 이어지는 만큼 선거공영제 도입과 같은 제도적 뒷받침이 절실하다”고 밝혔다.반면 강 회장은 외부 감사위원회 신설은 정면으로 반대했다. 강 회장은 “농협감사위원회 신설에 따른 중복규제, 인력·운영비 증가 등 경영 전반의 자율성과 안전성의 저해가 우려된다”며 “내부 감사 기능을 철저히 보완하고, 학계·농민단체·이해관계자가 참여하는 공론화를 거쳐 최적 안을 도출하겠다”고 설명했다.김중래 기자