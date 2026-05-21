모카CC, 렉스필과 업무협약 체결… 고객 서비스 강화 및 공동 마케팅 확대

세줄 요약 모카CC, 렉스필과 업무협약 체결

VIP 고객 공동 프로모션·마케팅 확대

브랜드 리뉴얼로 서비스 강화 추진

이미지 확대 모카CC, 렉스필과 업무협약 체결

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 세일CC에서 브랜드명을 변경한 모카CC가 프리미엄 침대 브랜드 렉스필과 업무협약(MOU)을 체결하고 고객 서비스 강화 및 공동 마케팅 확대에 나섰다.모카CC는 기존 세일CC의 운영 노하우와 코스 경쟁력을 기반으로 브랜드 리뉴얼을 진행하며 새로운 골프장 이미지 구축에 힘쓰고 있다. 자연 지형을 살린 코스 레이아웃과 안정적인 코스 관리, 편안한 라운딩 환경 등을 바탕으로 차별화된 운영 서비스를 제공하고 있다.특히 자연 경관을 활용한 코스 구성과 클럽하우스 및 부대시설 운영을 통해 고객 편의성을 높이고 있으며, 전략성과 플레이 재미를 함께 고려한 코스 운영으로 골퍼들의 관심을 받고 있다.이번 협약을 통해 양사는 VIP 고객 대상 공동 프로모션과 브랜드 마케팅, 다양한 이벤트 운영 등을 함께 추진할 예정이다. 또한 고객 만족도를 높일 수 있는 콘텐츠와 서비스 협업도 지속 확대해 나간다는 계획이다.렉스필은 프리미엄 수면 브랜드로 최고급 소재와 맞춤형 수작업 공정을 기반으로 제품 경쟁력을 강화하고 있다. 대표 모델인 ‘렉스필 알렉산더 프리미엄 시그니쳐 SK’는 고가 프리미엄 제품군으로 알려지며 관심을 받고 있다.또한 렉스필은 골프를 비롯한 스포츠 분야 후원을 확대하고 있다. 2025년 기준 LPGA·KLPGA·KPGA 투어에서 활동 중인 유해란, 노승희, 유현조, 이동은, 옥태훈, 문도엽, 이정환 등 다수의 프로 선수를 공식 후원 중이다.모카CC 관계자는 “브랜드 리뉴얼 이후 고객 서비스와 시설 운영 전반의 품질 향상에 집중하고 있다”며 “이번 협약을 통해 고객들에게 새로운 경험과 서비스를 제공할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.렉스필 관계자는 “모카CC의 자연 친화적인 코스 환경과 서비스 운영 방향이 브랜드 이미지와 잘 어우러진다고 판단했다”며 “앞으로도 다양한 협업 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.양승현 리포터