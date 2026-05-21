증권사 신용 한도 ‘불시 차단’… 투자자들 “타이밍 놓쳤다” 속앓이

세줄 요약 신용거래융자 한도 예고 없는 소진

대형주 저점매수 진입 차단 불만

잔여 한도 확인 어려움과 앱 전전

이미지 확대 사진=핀테크인 제공

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최근 시장 변동성 확대로 증권사들의 신용거래융자 한도가 사전 예고 없이 소진되면서, 적기 투자 타이밍을 놓친 투자자들의 불편과 불만이 고조되고 있다. 특히 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 주요 대형주를 중심으로 주가 변동 폭이 커진 상황에서 신규 신용거래가 잇따라 차단됨에 따라, 저점 매수를 노리는 투자자들의 진입 장벽이 한층 높아진 모습이다.신용거래융자는 투자자가 보유 자산을 기반으로 증권사에서 자금을 빌려 주식을 매수하는 방식이다. 레버리지 투자의 대표 수단이지만, 증권사는 자본규제와 리스크 관리 기준에 따라 신용공여 한도를 수시로 조정한다. 변동성이 높아지는 시기일수록 신규 신용거래를 중단하거나 한도를 대폭 축소하는 경우가 잦아, 투자자로선 원하는 시점에 매수 자체가 불가능해지는 상황이 반복된다.문제는 어느 증권사에 잔여 한도가 남아 있는지 투자자가 직접 확인할 방법이 사실상 없다는 데 있다. 삼성전자, SK하이닉스, 현대차와 같은 대형주의 주가 추이에 민감하게 반응하며 발 빠르게 대응하려는 투자자들도 각 증권사 앱을 일일이 열어 확인하는 것 외에 달리 방법이 없어, ‘한도 있는 곳 찾아 여러 증권사를 전전한다’는 하소연이 투자 커뮤니티에서 공공연히 나온다.핀테크 업계에서는 이 같은 불편을 해소하려는 움직임이 나타나고 있다. 핀테크 기업 핀테크인이 출시한 ‘스탁핀’은 국내 주요 증권사의 신용거래융자 잔여 한도와 금리를 실시간으로 집계·비교해 제공하는 서비스다. 투자자가 매수하려는 종목과 수량을 입력하면 현재 시점에서 한도가 남아 있는 증권사를 즉시 걸러내 보여준다.신용거래 비중이 높은 종목일수록 특정 증권사로 한도 소진이 쏠리는 경향이 뚜렷해, 증권사별 잔여 한도를 실시간으로 비교하려는 투자자들의 수요는 앞으로도 지속될 것으로 업계는 전망하고 있다.류정임 리포터