경제 수서경찰서 부스에서 지문 등록하는 신생아 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/21/20260521500193 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-21 16:08 입력 2026-05-21 16:08 이미지 확대 21일 서울 강남구 세텍에서 열린 서울베이비키즈페어에서 한 아이가 수서경찰서 부스에서 실종예방 지문 사전등록을 하고 있다. 2026.5.21 도준석 전문기자 21일 서울 강남구 세텍에서 열린 서울베이비키즈페어 내 수서경찰서 부스에서 한 아이가에서 실종 예방 지문 사전등록을 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울베이비키즈페어에서 경찰서가 진행한 서비스는? 실종 예방 지문 사전등록 교통안전 교육