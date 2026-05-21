2026 호반 넥스트 스타트업 공모전서 ‘써티블랙’ 최우수상

건설·상업시설 적용 가능한 음향 제어 기술 제안

몰더코리아·대모산 개발단·스텝하우 등 4개사 선정

호반그룹, 기술검증·투자 연계 및 사업화도 지원

이미지 확대 호반그룹이 21일 서울 서초구 본사에서 ‘2026 호반 넥스트 스타트업 공모전’ 시상식을 개최한 가운데 문갑(앞줄 가운데) 호반건설 경영부문대표와 임직원 및 수상기업 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

세줄 요약 써티블랙, 호반 공모전 최우수상 수상

특정 공간 음향 제어·음파 통신 기술 주목

우수상 3팀 선정, 사업화 지원 확대

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호반그룹이 21일 서울 서초구 본사에서 개최한 ‘2026 호반 넥스트 스타트업 공모전’ 시상식에서 오디오 플랫폼을 운영하는 스타트업 ‘써티블랙’이 최우수상을 받았다.이날 시상식에서 최우수상을 받은 써티블랙은 초지향 스피커 기반의 구역별 음향 제어와 음파 통신 기술을 활용해 특정 공간에만 소리를 전달하는 솔루션을 제안해 높은 평가를 받았다. 호반그룹은 해당 기술이 건설 현장은 물론 리조트, 상업시설, 문화·전시 공간 등 그룹 계열사 운영 공간 전반에 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.우수상에는 인공지능(AI) 모델을 활용한 CAD 도면 자동 분석 및 3D 모델 자동 생성 기술을 선보인 ‘몰더코리아’와 대형언어모델(LLM) 기반 AI 에이전트를 활용한 기업 업무 자동화 체계 구축 및 실습형 교육을 운영하는 ‘대모산개발단’, 다양한 형식의 문서를 구조화해 검색·추출할 수 있도록 폴더링하고 데이터화하는 솔루션을 제안한 ‘스텝하우’가 선정됐다.호반그룹은 유망 스타트업과의 오픈이노베이션 확대를 위해 창업진흥원(KISED) 및 서울경제진흥원(SBA)과 공동으로 지난해부터 스타트업 대상 기술공모전을 상·하반기 연 2회 운영하고 있다. ‘호반 넥스트 스타트업 공모전’과 하반기 개최 예정인 ‘호반혁신기술공모전’을 통해 2020년부터 현재까지 총 62개 기업의 혁신기술 개발과 사업화를 지원해왔다.지난 4월부터 진행된 이번 공모전에서는 스마트시티 산업과 연계된 건설 자동화, 디지털 인프라, 에너지·ESG, 신사업 분야를 중심으로 총 92개 기업이 지원했다. 그룹은 기술성, 사업성, 실증 실행 가능성, 핵심 보유 역량, 계열사 적용성 등을 종합적으로 평가해 최종 4개 기업을 선정했다.이번 공모전 수상 기업에는 총 1억 2000만원의 사업화 지원금이 제공된다. 이와 함께 기술 검증 및 테스트베드 지원, 사무공간 제공, 글로벌 프로그램 운영, 네트워킹 및 투자 연계 등 다양한 후속 지원도 진행될 예정이다.문갑 호반건설 경영부문대표는 “호반그룹은 스타트업의 혁신기술이 실제 현장과 사업에 적용돼 새로운 가치를 만들어낼 수 있도록 오픈이노베이션을 지속적으로 확대하고 있다”며 “하반기 개최 예정인 ‘2026 호반혁신기술공모전’에도 우수한 기술력과 성장 가능성을 갖춘 유망 기업들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.한편 호반그룹은 기술공모전 수상 기업과의 실질적인 협업을 이어가고 있다. 지난해 ‘2025 호반혁신기술공모전’ 대상 수상 기업인 AI 기반 자동 적산 시스템 개발업체 ‘포비콘’과 함께 공사 물량 자동 산출 및 개산 견적 자동화 프로세스를 공동 개발하고 있다.하종훈 기자