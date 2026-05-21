한전 상임감사에 김태옥 전 전력그리드본부장 선임

이미지 확대 김태옥 한전 신임 상임감사위원

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한국전력은 21일 나주 본사에서 임시 주주총회를 열어 김태옥 전 전력그리드본부장을 상임감사위원으로 선임했다.김태옥 신임 상임감사위원은 영등포고등학교와 아주대학교 전기공학과를 졸업했다. 지난 1988년 한전에 입사한 뒤 35년간 재직하면서 계통계획실장, 기술기획처장, 광주전남본부장, 전력그리드본부장 등을 역임했다. 퇴직 후 2024년에는 대한전기학회 협동부회장을 지냈다.한전 관계자는 “신임 상임감사위원은 한전의 당면 현안인 국가전력망 건설 계획과 운영에 대한 폭넓은 이해와 다양한 업무경험을 갖고 있다”며 “균형있는 시각을 바탕으로 회사의 리스크를 선제적으로 해소·예방하고 임직원의 적극적인 업무 수행을 지원하는 감사문화 조성에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.광주 홍행기 기자