릿첼, ‘AQ 빨대컵 KN 시리즈’ 신제품 출시

세줄 요약 릿첼, 기능 강화한 빨대컵 KN 시리즈 출시

연습용·외출용·세트형 3종으로 선택 폭 확대

세척·조립 간편, 밀폐력과 휴대성도 강화

이미지 확대 사진=릿첼 제공

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유아용품 브랜드 ‘릿첼’이 기능을 한층 업그레이드한 신제품 ‘AQ 빨대컵 KN 시리즈’를 출시했다.이번 신제품은 첫 빨대컵 연습부터 어린이집 등원 및 외출까지 아이의 성장 단계와 상황에 맞춰 선택할 수 있는 것이 특징이다. 제품 라인업은 ▲AQ 첫걸음 컵 스텝업 세트 KN ▲AQ 빨대컵 200/320 KN ▲AQ 빨대컵 세트 KN 등 총 3종으로 구성돼 사용자 선택의 폭을 넓혔다.먼저 ‘AQ 첫걸음 컵 스텝업 세트 KN’은 빨대 사용이 익숙하지 않은 아이를 위한 제품으로, 뚜껑의 PUSH 버튼을 누르면 컵 속의 내용물이 나와 자연스럽게 빨대 사용법을 익힐 수 있다. 또한 동봉된 드링킹 컵 뚜껑으로 교체 시 보호자가 물의 양을 조절해 줄 수 있어 사레들림을 방지하며, 뚜껑을 모두 제거하면 일반 양손 컵으로도 활용이 가능하다.외출용으로 적합한 ‘AQ 빨대컵 200/320 KN’은 유리처럼 투명한 트라이탄 소재로 제작되어 이물질 유입 여부를 즉시 확인할 수 있는 위생적인 제품이다. 손잡이만 따로 분리할 수 있어 가방 수납 시 콤팩트한 휴대가 가능하며, 180도로 고정되는 뚜껑은 아이가 물을 마실 때 시야를 가리거나 얼굴에 닿지 않도록 설계됐다. 특히 320ml 모델에는 미끄럼 방지 및 충격 흡수를 돕는 실리콘 바닥 커버가 기본으로 포함되어 파손 위험을 최소화한 것이 특징이다.마지막으로 ‘AQ 빨대컵 세트 KN’은 연습용 첫걸음 컵과 외출용 빨대컵을 패키지로 묶어, 아이의 적응 단계와 상황에 맞춘 유연한 활용과 높은 실용성을 자랑한다. 특히 이번 시리즈 전 제품은 부품을 최소화한 심플한 구조로 설계돼, 바쁜 육아 일상 속에서 분해와 세척, 조립이 매우 간편한 것이 큰 장점이다.릿첼 관계자는 “이번 신제품은 가방에 넣고 다녀도 내용물이 새지 않는 우수한 밀폐력을 갖추어 부모와 아이 모두 안심하고 사용할 수 있는 것이 가장 큰 특징”이라며 “여기에 아이들이 좋아하는 상큼한 컬러와 귀여운 디자인을 적용해 시각적인 매력까지 더했다”고 밝혔다.류정임 리포터