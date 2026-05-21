경제 [속보] 5월 1~20일 수출 527억 달러, 64.8%↑…반도체 비중 역대 최대 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/21/20260521500022 URL 복사 댓글 0 한지은 기자 수정 2026-05-21 09:13 입력 2026-05-21 09:13 이미지 확대 수출 기다리는 자동차 수출 기다리는 자동차 (울산=연합뉴스) 김용태 기자 = 한국 자동차가 1976년 첫 수출 이래 50년간 약 7천655만대 수출을 달성한 것으로 나타났다. 12일 현대자동차 울산공장 수출선적부두에서 차들이 대기하고 있다. 2026.5.12 yongtae@yna.co.kr(끝)<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 세종 한지은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 다루고 있는 내용이 파악 가능한가? 가능 불가능