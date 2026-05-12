4인 가구, 건보료 39만원 이하면 고유가 지원금

18일부터 소득 하위 70% 지급

이미지 확대 11일 서울 마포구 망원시장의 한 채소가게에 ‘고유가 피해지원금’ 사용 안내문이 걸려 있다. 행정안전부는 이날 건강보험료 기준 ‘소득 하위 70%’ 국민 약 3600만명에게 18일부터 10만~25만원을 지급하는 ‘고유가 피해 지원금 2차 지급계획’을 발표했다.

홍윤기 기자

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세줄 요약 고유가 피해지원금 2차 지급 18일 시작

소득 하위 70% 대상, 4인 가구 건보료 39만원 기준

수도권 10만원·비수도권 15만원 차등 지급

2026-05-12 8면

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정부가 오는 18일부터 고유가 피해지원금 2차 지급을 시작한다. 누가, 어디서, 어떻게, 얼마나 받을 수 있는지 지원금에 대한 궁금증을 짚어봤다.Q. 2차 지급 대상은.A. 건강보험료 기준 소득 하위 70% 국민, 총 3600만명이다. 3월 말 기준 주민등록표에 함께 등재된 사람을 한 가구로 본다. 주소지가 달라도 피부양자인 배우자와 자녀는 동일 가구로 묶지만 부모는 다른 가구로 간주한다.Q. 소득 하위 70% 기준은.A. 올해 3월 부과된 건보료 본인부담금(장기요양보험료 제외)의 가구별 합산액이다. 외벌이 가구 중 직장가입자 기준 1인 가구는 월 보험료 13만원 이하, 2인 가구는 14만원, 지역가입자 1인 가구는 8만원, 2인 가구는 12만원 이하면 지급 대상이다.Q. 연 소득 기준은.A. 직장인 가입 기준 1인 가구는 4340만원, 2인 가구 4674만원, 3인 가구 8679만원, 4인 가구 1억 682만원이다.Q. 맞벌이 가구 기준은.A. 맞벌이 등 다소득원 가구는 외벌이 가구 선정 기준보다 가구원 수를 1명 추가한 기준 금액을 적용했다. 직장가입자 2명이 포함된 4인 가구는 원래 4인 기준 건보료 32만원이 아닌 5인 가구 기준인 39만원 이하를 적용한다.Q. 얼마나 받나.A. 지역별로 10만~25만원을 차등 지급한다. 수도권 거주자 10만원, 비수도권 15만원, 인구감소지역 중 우대지원지역 20만원, 특별지원지역 25만원씩이다.Q. 신청 기한·방법은.A. 18일부터 7월 3일까지 신청할 수 있다. 사용 기한은 8월 31일까지다. 신용·체크카드, 모바일·카드형·지류형 지역사랑상품권, 선불카드 중 선택해 받을 수 있다. 카드사 홈페이지·앱·콜센터 등에 온라인 신청 또는 은행 영업점에 방문하면 된다. 오프라인 신청은 주민센터에서 한다. 거동이 불편한 주민들은 ‘찾아가는 신청’ 요청 시 지방정부에서 직접 방문해 신청 접수해 준다. 미성년자는 가구주가 신청·수령할 수 있다.Q. 소득 없는 고액 자산가는.A. 2025년 재산세 과세표준 12억원(공시가 약 26억 7000만원)이 넘거나 2024년 귀속 금융소득 합계액이 2000만원을 초과하면 해당 가구원 전체(약 250만명)가 제외된다. 이자·수익률 2%인 예금 10억원 혹은 투자금 10억원 보유자다.세종 강주리 기자