양재하이브랜드, ‘더 하이라운지’ 오픈 및 입주사 전용 어메니티 시설 확충

세줄 요약 입주사 전용 라운지 ‘더 하이라운지’ 오픈

할인 혜택·쉼터·강연 등 휴게 인프라 확충

브로드컴 등 장기 입주로 안정성 입증

이미지 확대 [ 사진: 더하이라운지 ]

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서울 양재 IC 권역에 위치한 양재하이브랜드가 입주사 전용 프리미엄 라운지를 설치하고 임직원 대상 인프라를 확장했다. 최근 운영을 시작한 커뮤니티 공간 ‘더 하이라운지(The Hi Lounge)’는 카페테리아와 회의 시설을 갖추고 있으며, 입주 임직원에게 30~50%의 할인 혜택을 적용 중이다.양재하이브랜드는 하드웨어와 함께 소프트웨어 기능을 보강하는 방식으로 오피스 환경을 조성하고 있다. 휴게 시설인 쉼터 ‘안녕’과 옥상 휴게공원을 운영하고 있으며, 분기별 강연 프로그램인 ‘하이 인사이트 데이(Hi-Insight Day)’를 통해 비즈니스 정보를 공유한다. 1층 천연잔디 퍼팅장에서의 프로골퍼 레슨 등 이색적인 프로그램을 운영하며 일터 안에서 성장과 활력의 가치를 동시에 선사한다.해당 오피스에는 반도체 기업 브로드컴(Broadcom)과 IT 전문 기업 오픈베이스 등 주요 기업들이 장기 입주 중이다. 양재 AI 미래융합혁신특구 지정 및 하림 도시첨단물류단지 개발 등 주변 인프라의 변화로 대형 평수를 요구하는 상업 시설과 라이프스타일 브랜드의 임차 문의도 늘고 있다.양재하이브랜드 박제환 상무는 “글로벌 기업 브로드컴 등의 장기 입주 사례와 소유주들이 누리고 있는 안정적인 수익 지표는 양재하이브랜드가 가진 견고한 기초 체력을 입증하는 것”이라며 “급변하는 양재 권역의 인프라 흐름 속에서 단순한 공간 임대를 넘어, 더 하이라운지와 같은 프리미엄 콘텐츠를 통해 일과 삶이 공존하는 독보적인 캠퍼스형 오피스 모델을 완성하겠다”고 밝혔다.이어 “2026년 패션관 통합 운영이라는 전략적 혁신을 차질 없이 실행하여, 소유주와 입주사 모두가 지역 개발 호재의 가치를 온전히 누리는 양재 권역의 비즈니스 허브로 거듭날 것”이라고 강조했다.양승현 리포터