배당·자사주 소각 통했나…밸류업 지수, 코스피 상승률 웃돌아

세줄 요약 밸류업 지수 사상 최고치 경신

배당 확대·자사주 소각 효과 부각

ETF 자금 유입과 공시 기업 확대

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한국거래소가 2024년 도입한 ‘밸류업 지수’가 지난달 사상 최고치를 새로 썼다. 배당 확대와 자사주 소각 등 기업들의 주주환원 움직임이 이어지면서 코스피 상승률도 웃돈 것으로 나타났다.거래소가 8일 발표한 ‘월간 기업가치 제고 현황’에 따르면 지난달 29일 밸류업 지수는 3017.50을 기록했다. 이는 지수 산출이 시작된 2024년 9월 30일 이후 가장 높은 수준이다.밸류업 지수는 기업 규모와 수익성, 주주환원 수준 등을 기준으로 우수 기업을 선별해 만든 지수다. 산출 이후 지난달 말까지 상승률은 200.4%로 같은 기간 코스피 상승률 154.5%를 45.9% 포인트 웃돌았다.관련 상장지수펀드(ETF)에도 자금이 몰렸다. 밸류업 ETF 13개 종목의 순자산 총액은 지난달 말 기준 3조 1000억원으로 집계됐다. 2024년 11월 최초 설정 당시보다 547.8% 증가한 규모다.기업들의 밸류업 공시도 빠르게 늘고 있다. 지난달 기업가치 제고 계획을 신규 공시한 기업은 130개사였으며, 이 가운데 124개사는 고배당 기업으로 나타났다. 이에 따라 밸류업 본공시 기업은 총 714개사로 늘었다. 코스피 상장사가 339개사, 코스닥 상장사가 375개사다. 공시 기업의 시가총액 비중은 전체 시장의 77.4%에 달했다. 코스피 시장만 보면 공시 기업 비중은 전체 시가총액의 83.4% 수준이다.주주환원 움직임도 이어졌다. KT＆G는 지난달 약 1조 9000억원 규모의 자기주식 전량 소각을 결정했고, KB금융은 약 2조 3000억원 규모의 자사주 1426만주를 전량 소각하기로 결정했으며, 추가로 6000억원 규모의 자사주 매입·소각도 추진하기로 했다.박소연 기자