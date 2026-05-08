“다회용컵 넘어 보조배터리까지”… 더그리트, ‘드림 스테이션’ 자원순환 플랫폼으로 확장

세줄 요약 드림 스테이션, 보조배터리 회수 품목 추가

리큐엠 협업 팝업서 자원순환 체계 실험

리유저블컵 공개, 반납 리워드도 제공

이미지 확대 (사진=더그리트 제공)

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다회용기 솔루션 기업 ㈜더그리트(대표 양우정)가 자사 반납 시스템인 ‘드림 스테이션’의 운영 범위를 기존 다회용컵에서 보조배터리까지 확대 적용하며 자원순환 플랫폼 사업을 확장한다.더그리트는 5월 8일부터 19일까지 12일 동안 서울 용산 아이파크몰에서 진행되는 테크 브랜드 리큐엠(REQM)의 팝업스토어에 참여해 해당 자원순환 공정을 운영한다고 밝혔다.기존 드림 스테이션이 다회용컵과 용기 반납 중심으로 운영됐다면, 이번 리큐엠과의 협업에서는 사용 완료된 보조배터리를 회수 품목에 추가했다. 이는 재사용이 가능한 자원을 통합적으로 관리하는 순환 체계를 구축하기 위한 단계적 조치다. 이번 프로젝트의 운용 핵심은 ‘Return for Reuse’로 설정됐으며, 소모성 자원을 회수해 재생산 단계로 연결하는 구조를 소비자가 직접 경험하도록 기획했다.현장에서는 더그리트의 ‘drimm’ 다회용컵 원료로 재탄생한 리큐엠 한정판 리유저블컵도 처음 공개된다. 해당 제품은 사용 수명이 종료된 이후에도 분쇄 및 재생산 과정을 거쳐 다시 원료로 활용할 수 있는 ‘drimm’ 다회용컵의 순환 가치를 담은 것이 특징이다. 또한 충분히 사용한 뒤 가까운 드림 스테이션에 반납하면 소정의 리워드도 제공될 예정이다.소비자 참여를 유도하기 위한 리워드 프로그램도 마련됐다. 브랜드와 관계없이 사용이 끝난 보조배터리나 무선충전기를 반납하는 방문객에게는 리큐엠 보조배터리 할인 쿠폰이 지급된다.더그리트는 이번 보조배터리 회수를 시작으로 향후 폐휴대폰과 같은 전자기기와 생활용품 등 재순환이 가능한 다양한 품목으로 드림 스테이션의 활용 범위를 확대해 나갈 계획이다.업계에서는 이번 협업이 기업 간 기술과 인프라를 결합해 실제 운영 가능한 자원순환 모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다고 평가하고 있다.양우정 대표는 “자원순환을 막연한 개념이 아니라 일상 속 행동으로 경험할 수 있도록 하는 것이 목표”라며 “드림 스테이션을 기반으로 다양한 자원이 다시 쓰임으로 연결되는 순환 구조를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.한편, 이번 팝업스토어는 ‘다시 태어나는 중’을 주제로 참여형 포토존과 자원순환 메시지를 담은 체험형 콘텐츠 등 다양한 프로그램으로 운영될 예정이다.양승현 리포터