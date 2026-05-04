6900선 돌파 마감한 코스피

이미지 확대 코스피가 6900선을 돌파한 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 338.12p(5.12%) 상승한 6936.99에 거래를 마쳤다. 2026.5.4 이지훈 기자

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코스피가 6900선을 돌파한 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 338.12p(5.12%) 상승한 6936.99에 거래를 마쳤다.이지훈 기자