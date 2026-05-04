경제 6900선 돌파 마감한 코스피 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/04/20260504500152 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-04 16:01 입력 2026-05-04 16:01 이미지 확대 코스피가 6900선을 돌파한 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 338.12p(5.12%) 상승한 6936.99에 거래를 마쳤다. 2026.5.4 이지훈 기자 코스피가 6900선을 돌파한 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장 대비 338.12p(5.12%) 상승한 6936.99에 거래를 마쳤다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 4일 코스피 종가는 6936.99였다. O X