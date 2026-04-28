‘2026년 4월 물티슈 AI 소비자 평판 분석’… 베베숲 1위

세줄 요약 진성 소비자 데이터 기반 물티슈 평판 분석 발표

베베숲 100점으로 1위, 브라운·앙블랑 뒤따름

참여·상호작용·확산지수 모두 베베숲 선두

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진성 소비자 데이터를 기반으로 물티슈 브랜드의 온라인 평판을 분석하는 AI브랜드평판연구소는 ‘2026년 4월 물티슈 AI 소비자 평판 분석’ 결과를 발표했다.이번 조사는 2026년 3월 21일부터 4월 20일까지 인터넷 포털, 소셜미디어, 커뮤니티 등에서 소비자가 작성한 콘텐츠 150만 5275건(본문 60만 2600건, 댓글 90만 2675건)을 대상으로 진행됐다.연구소는 홍보성 게시글, 스팸 키워드, 타 제품군(기저귀 등)을 필터링하여 분석의 신뢰도를 유지하고 있으며, 특히 생성형 AI를 활용한 대량 자동화 홍보물이나 어필리에이트 콘텐츠로 인한 평판 왜곡을 방지하여 정교하게 정제된 진성 소비자의 목소리만을 담아냈다.상위 25개 물티슈 업체의 소비자 평판 점수를 100점 만점으로 환산한 결과, 베베숲이 100점으로 1위를 차지했으며 이어 브라운(97.5점), 앙블랑(95.0점), 아이러브베베(92.5점), 크리넥스(90.0점) 순으로 나타났다.세부 항목별로 살펴보면, 소비자들이 본문과 댓글에 브랜드명을 언급한 횟수인 참여지수에서는 베베숲(1615점), 브라운(249점), 크리넥스(176점), 아이러브베베(120점), 앙블랑(107점) 순이었다. 중복을 제외한 실제 고유 작성자 수를 기준으로 하는 참여인원지수에서도 베베숲(1051점)이 1위에 올랐으며, 브라운(241점), 크리넥스(153점), 아이러브베베(129점), 앙블랑(101점)이 뒤를 이었다.소비자 반응도를 측정하는 상호작용지수에서는 베베숲(3682점)이 정상을 차지한 가운데 브라운(759점), 앙블랑(561점), 프랭클린(452점), 퓨어닷(413점) 순으로 분석됐다. 콘텐츠의 전파력을 의미하는 확산지수에서도 베베숲(15만 9791점)이 선두를 지켰으며, 브라운(9만 2411점), 앙블랑(5만 7829점), 아이러브베베(2만 3903점), 퓨어닷(1만 5522점)이 차례로 이름을 올렸다.AI 소비자 평판 분석을 진행한 김시영 빅링크AI 대표는 “진성 소비자 기반의 정확한 분석을 위해 빅데이터와 인공지능 기술을 결합하여 분석의 신뢰도를 높였다”며 “4월 분석 결과 베베숲이 1위를 차지하며 소비자들로부터 높은 신뢰를 얻고 있음을 확인했다”고 밝혔다.한편 조사를 진행한 (주)빅링크에이아이는 삼성전자 ‘삼성피켓’ 공동사업을 진행한 창업자가 설립한 기업으로, 네이버클라우드와 교보생명 등 다수의 대기업 오픈이노베이션에 선정된 빅데이터 및 인공지능 전문 업체다.온라인뉴스팀