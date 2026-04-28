MCDS엔터테인먼트, 신정환과 손잡았다… 새로운 유튜브 프로젝트 출격

세줄 요약 MCDS엔터테인먼트, 신정환과 유튜브 프로젝트 추진

장기 운영형 구조로 크리에이터 참여 확대 기획

인지도 있는 합류 예정, 업계 관심 집중

이미지 확대 [사진: MCDS엔터테인먼트 제공]

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MCDS엔터테인먼트가 방송인 신정환씨와 손잡고 새로운 유튜브 프로젝트를 선보인다고 밝혔다.이번 프로젝트는 기존 콘텐츠 형식에서 벗어나 장기적인 운영을 기반으로 한 새로운 구조로 기획됐다. 특히 신정환 특유의 예능감과 진행력을 중심으로 다양한 크리에이터들이 함께 참여하는 형태로 구성돼, 색다른 콘텐츠 흐름을 만들어낼 것으로 기대를 모으고 있다.MCDS엔터테인먼트 측은 “단순한 콘텐츠 제작을 넘어, 참여자 각각의 개성과 매력을 극대화할 수 있는 방향으로 설계된 프로젝트”라며 “초기부터 함께하는 멤버들에게는 자연스럽게 높은 노출과 성장 기회가 이어질 수 있는 구조”라고 설명했다.현재 해당 프로젝트에는 일부 인지도 있는 크리에이터들의 합류도 예정된 상태로, 시작 전부터 업계 내 관심이 집중되고 있다. 이에 따라 향후 콘텐츠 공개 이후 빠른 화제성과 확산 가능성도 점쳐지고 있다.또한 이번 프로젝트는 누구나 참여 가능한 구조로 열려 있으며, 콘텐츠 제작에 대한 열정과 개성을 갖춘 인물이라면 경험과 관계없이 함께할 수 있는 기회가 주어진다.MCDS엔터테인먼트 관계자는 “이번 프로젝트는 단순한 출연이 아닌 함께 만들어가는 형태에 가깝다”며 “새로운 흐름 속에서 자신만의 색을 보여주고 싶은 이들에게 좋은 기회가 될 것”이라고 전했다.한편, 해당 프로젝트는 유튜브를 중심으로 순차적으로 공개될 예정이다.온라인뉴스팀