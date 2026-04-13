우리은행, 김앤장·삼일PwC 손잡고 중소기업 승계 지원

2026-04-14 B3면

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우리은행이 김앤장, 삼일PwC와 손잡고 중소·중견기업의 ‘생산적 기업승계’ 지원에 나섰다고 13일 밝혔다. 창업 1세대의 고령화가 빠르게 진행되면서 기업승계가 단순한 상속을 넘어 기업의 존속과 고용 유지에 직결된 과제로 떠오른 데 따른 것이다. 승계가 제대로 이뤄지지 않으면 기업이 매각되거나 문을 닫는 사례가 늘 수 있어, 은행이 나서서 보다 체계적으로 대응하겠다는 취지다. 이번 협력은 금융·법률·세무를 한 번에 묶어 지원하는 것이 핵심이다. 우리은행과 전문기관들이 함께 법률·세무 자문을 제공하고, 기업 대상 교육과 세미나를 통해 승계 준비를 돕는다. 단순히 상담에 그치는 것이 아니라 실제로 실행 가능한 승계 전략을 함께 짜고, 제도 개선과 정보 교류까지 이어가는 구조다. 특히 이번 모델은 기술과 일자리를 지켜낸다는 점에서 ‘생산적 금융’의 의미를 담고 있다. ﻿박소연 기자