차별화 기능으로 최적 수면 유도

코웨이, 비렉스 매트리스 3종

이미지 확대 비렉스 ‘수면센서 매트리스 S시리즈’.

코웨이 제공

2026-04-07 14면

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코웨이의 슬립＆힐링케어 브랜드 비렉스(BEREX)가 개인 맞춤형 수면 환경을 구현한 제품군을 선보이며 주목받고 있다.코웨이는 최근 열린 ‘2026 서울리빙디자인페어’에서 비렉스의 슬립테크(수면과 기술의 합성어) 역량을 집약한 신제품 3종을 공개했다고 6일 밝혔다. ‘안마 매트리스 M시리즈’ ‘스트레칭 모션베드 R시리즈’ ‘수면센서 매트리스 S시리즈’로 구성된 이번 라인업은 연내 출시를 앞두고 있다.안마 매트리스 M시리즈는 안마기기와 침대를 결합한 제품으로, 마사지 기능을 통해 피로를 완화하고 자연스러운 수면 유도를 돕는다. 스트레칭 모션베드 R시리즈는 취침 전 신체 긴장을 풀어주는 스트레칭 기능을 탑재해 편안한 수면 환경을 지원한다.수면센서 매트리스 S시리즈는 사용자의 미세한 움직임과 신체 변화를 감지하는 센서를 적용한 스마트 매트리스다. 이를 통해 수면 상태를 분석하고 최적의 수면 환경을 구현하는 지능형 솔루션을 제공한다.코웨이 관계자는 “비렉스 제품군은 입면부터 기상까지 이어지는 수면 전 과정을 관리하는 데 초점을 맞췄다”면서 “개인의 컨디션과 수면 습관을 반영해 수면 방해 요인을 줄이고 안정적인 숙면 환경을 제공한다”고 밝혔다.﻿김현이 기자