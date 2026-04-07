레트로 감성의 1인 맞춤형 침대

에이스침대 ‘올리보’

이미지 확대 에이스침대 ‘올리보’.

에이스침대 제공

2026-04-07 14면

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에이스침대는 1인 가구를 겨냥한 패브릭 싱글 침대 ‘올리보’(OLIVO)를 출시했다고 6일 밝혔다. 이 제품은 공간 효율성을 중시하는 최근 소비 트렌드를 반영한 것으로, 제한된 주거 공간에서도 실용적으로 활용할 수 있도록 설계됐다.특히 브리티시 레트로(영국식 복고풍) 감성을 현대적으로 재해석한 디자인을 채택했다. 색감을 낮춘 올리브그린 색상에 체크 패턴을 적용해 차분한 침실 분위기를 연출해 준다. 자연 친화적인 색감으로 디자인돼 내추럴·모던 콘셉트 인테리어와 조화를 이룬다는 설명이다.제품은 110㎜ 두께의 볼륨감 있는 헤드보드를 곡선으로 마감 처리해 시각적 안정감을 높였다. 전면에는 쿠션을 더해 기댔을 때 편안한 지지력을 제공하며, 상·측면에도 같은 쿠션 소재를 적용해 안전성을 강화했다. 또한 프리미엄 원단으로 촉감성을 높였고, 파운데이션까지 동일한 패턴·소재를 적용해 통일감 있는 디자인을 완성했다.기능성 측면에서는 에이스침대의 ‘투 매트리스’﻿ 시스템을 적용해 ﻿수면 중 흔들림을 최소화했다. 여기에 140㎜ 발통을 적용한 구조로 침대 하단의 개방감을 확보﻿했다.에이스침대 관계자는 “공간 활용과 디자인, 수면의 질을 동시에 중요시하는 소비자를 겨냥해 기획한 제품”﻿이라고 말했다.김현이 기자