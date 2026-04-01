경제 코스피 장 초반 급등 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/04/01/20260401500122 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-01 12:19 입력 2026-04-01 12:19 이미지 확대 이란 전쟁 종식에 대한 기대감에 코스피가 급등한 1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 5% 넘게 치솟아 한때 매수 사이드카가 발동됐다. 2026.4.1 이지훈 기자 이란 전쟁 종식에 대한 기대감에 코스피가 급등한 1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 5% 넘게 치솟아 한때 매수 사이드카가 발동됐다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코스피가 급등한 주요 원인은 무엇인가요? 이란 전쟁 종식 기대감 금리 인하 전망