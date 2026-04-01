코스피 장 초반 급등

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-04-01 12:19
입력 2026-04-01 12:19
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이란 전쟁 종식에 대한 기대감에 코스피가 급등한 1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 5% 넘게 치솟아 한때 매수 사이드카가 발동됐다. 2026.4.1 이지훈 기자
이란 전쟁 종식에 대한 기대감에 코스피가 급등한 1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 5% 넘게 치솟아 한때 매수 사이드카가 발동됐다. 2026.4.1 이지훈 기자


이란 전쟁 종식에 대한 기대감에 코스피가 급등한 1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 5% 넘게 치솟아 한때 매수 사이드카가 발동됐다.

이지훈 기자
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