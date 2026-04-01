“가자 동유럽으로”… 헝가리·오스트리아 항공편 확대

인천~부다페스트 주 6회 → 14회

오스트리아行 주 4회 → 21회

이미지 확대 인천공항 전경. 인천공항공사 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

헝가리와 오스트리아를 오가는 정기 항공편이 확대된다. 최근 동유럽을 찾는 여행객 수가 늘며 동유럽 직항 수요가 크게 증가한 데 따른 것이다.국토교통부는 지난 25~26일 헝가리 부다페스트와 오스트리아 비엔나에서 순차적으로 항공회담을 개최하고 양국 간 운수권 증대에 합의했다고 1일 밝혔다.이번 합의에 따라 헝가리행 비행기는 현재 주 6회에서 14회로 늘어난다. 인천~부다페스트 노선에서 대한항공(주 4회)과 헝가리 측 항공사인 LOT폴란드항공(주 4회)이 운항 중이었으나, 지난해 4월부터 헝가리 측이 운항을 중단해 우리 국민의 이동 선택권이 줄어들었던 상황이 해결된 것이다.오스트리아행 비행기도 주 4회에서 21회로 대폭 증가하게 된다. 이 중 7회는 수도 비엔나가 아닌 지방공항 전용 운수권으로 신설해 선택권을 더욱 넓혔다.오스트리아는 중부 유럽의 교통 거점이자 비엔나를 중심으로 한 관광 수요가 높은 국가로, 우리 국민의 오스트리아 관광 수요는 코로나19 이후 빠르게 회복했다. 지난해 오스트리아를 방문한 우리 국민은 약 22만명에 달하는 것으로 나타났다.정부는 이번 합의로 우리 기업의 동유럽 진출 확대와 관광 수요 증대에 적합한 노선 증편이 가능해질 것으로 보고 있다. 주종완 국토부 항공정책실장은 “이번 회담에서 동유럽 국가들과의 운수권 증대를 합의해 우리 국민의 이동 편의와 선택권이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대한다”고 밝혔다.조중헌 기자