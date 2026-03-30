정부, 올해 상반기 해상풍력 경쟁입찰 개시…입찰상한가 하향 조정

물량 고정식 1400MW, 부유식 400MW

입찰 상한가 3% 하향 조정…단계적 하향

이미지 확대 해상풍력. 서울신문 DB

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기후에너지환경부가 올해 상반기 총 1800㎿ 규모 해상풍력 경쟁입찰을 실시한다.기후부는 30일 오전 9시 한국에너지공단 홈페이지를 통해 상반기 해상풍력 고정가격계약 경쟁입찰을 공고한다고 밝혔다.올해 상반기 입찰 물량은 1800㎿ 내외다. 고정식 해상풍력 1400㎿, 부유식 해상풍력 400㎿ 내외를 공고한다. 고정식 해상풍력 입찰 물량 중 1000㎿는 일반 입찰로 진행되며, 400㎿는 공공주도형 입찰 공고 물량이다.기후부는 이번 공고를 통해 입찰 상한가를 낮췄다. 다른 방식보다 전력 생산 비용이 다소 비싼 해상풍력 단가를 입찰 상한가 조정 등을 통해 단계적으로 안정화할 계획이다. 기후부는 전 세계 해상풍력의 균등화발전비용(LCOE), 자본비용(CAPEX)이 낮아지고 있는 시장 여건과 올해 상반기에 GW 단위 물량이 제시될 예정인 점을 고려했다. 비용 감소와 물량 확대로 입찰상한가를 낮춰도 유효 경쟁률을 확보할 수 있다고 봤다.구체적인 입찰 상한가는 1킬로와트시(kWh) 당 고정식 171.229원, 부유식 175.100원 수준으로, 전년 상한가 대비 3.02%, 0.83% 하향 조정됐다.기후부는 이번 해상풍력 입찰부터 입찰 참여 희망 10개 사업을 대상으로 사전에 군 작전성 협의 절차를 진행하고 이를 공고문에 반영했다. 협의를 진행하지 않은 사업은 낙찰시 협의 진행 후 사업을 추진하라는 내용을 추가했다.기후부 관계자는 “이번 입찰은 해상풍력 보급 확대와 함께 계약단가를 단계적으로 낮춰가는 출발점”이라며 “앞으로도 경쟁 촉진, 기술혁신, 공급망 확충 등을 통해 가격 경쟁력을 높여 나갈 방침”이라고 밝혔다.세종 김중래 기자